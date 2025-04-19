O öğretmene uzaklaştırma: Hem ‘darp’ hem ‘taciz’

Haberin Devamı

Sosyal medyada yayılan iddialara göre Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni E. Ç. proje okullardaki atamalarla ilgili protestoya katılan bir öğrenciyi darp etti. Bunun üzerine veliler ve öğrenciler, öğretmen şiddetine karşı tepkilerini dile getirmek için okul önünde toplandı. Sonrasında ise E.Ç.’nin önceki yıllarda sosyal medyada yaptığı iddia edilen bazı paylaşımlar ortaya döküldü. O paylaşımlardan birinde E.Ç. okula kısa etek giyerek gelen öğrencileri bir öğretmene yakışmayacak üslupta eleştiriyor ve “mini etekli kız öğrencilerimi görünce bir gün kendimi tutamayacağım diye korkuyorum. Biz de erkeğiz yani” diyordu. Diğer yandan aynı hesaptan Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlar da yapılmıştı.

‘BEN YAPMADIM’ DEDİ AMA...

Okulda yaşanan son darp olayı ve geçmişteki sosyal medya paylaşımları Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini de harekete geçirdi. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre E. Ç. hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada, “Adli ve idari olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıldı. İlgili kişi savunmasında sosyal medya hesabından böyle bir paylaşım yapmadığını, kendisi paylaşmış gibi bunların oluşturulduğunu, durumla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Açılan soruşturma gereği tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

Haberin Devamı

BAKAN TEKİN: GEREĞİNİ YAPARIZ

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi: “Öğretmenlerle ilgili bize ulaşan sosyal medyadaki paylaşımları ve capsleri inceliyoruz. İlgili arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Hatta daha bu sabah bir tanesiyle konuştuk ve bahsi geçen sosyal medya platformunda hesabım dahi yok dedi. Ama bu öğretmenimizin hesabının dahi olmadığı bir platformda benim ve hiç kimsenin tasvip etmeyeceği bir paylaşımı olduğuna dair şekilde bir sunum yapılıyor. Bu ahlaksızca bir şey. Bu vesileyle kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Eğer bu konuda yanlışı olan bir öğretmenimiz varsa, toplum olarak taraf olmayacağımız ve tasvip etmeyeceğimiz bir paylaşım da yapmışsa biz zaten onunla ilgili gereğini yaparız. Bırakın onun mevcut okulunda görevini sürdürmesini Bakanlık’ta herhangi bir okulda dahi öğretmenlik yapmasını arzu etmeyiz. Bunlar hepimizin hassas olduğu konular.”

Haberin Devamı

YAYINEVİ DE İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRDI

İddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından E. Ç.’nin biyoloji zümresinde soru yazarı olarak görev aldığı yayınevi de bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Telif usulü hizmet aldığımız söz konusu biyoloji öğretmeninin kamuoyuna yansıyan tutum ve davranışlarının kurumumuzla bağdaşmadığı kanaatine varılmış ve kendisiyle yürütülen tüm işbirliğimiz sona erdirilmiştir. Eğitimcilerden yalnızca akademik yeterlilik değil aynı zamanda topluma karşı örnek teşkil edecek bir duruş sergilemesini beklemekteyiz” dendi.