O naylon kalktı

İstanbul Fatih’te bulunan 2. Beyazıt’ın süt annesi Asude Hanım’a ait türbenin içler acısı durumu Hürriyet tarafından haber olduktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü, türbenin mülkiyetinin kendilerinde olduğunu, bakım ve onarımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yapacağını açıklamıştı. Aradan geçen 3 ayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, türbenin restorasyon hazırlıklarına başladı.

3 TÜRBE BERABER BAŞLIYOR

Restorasyon çalışmalarının başlamasının ardından, sanduka üzerinde bulunan naylon örtü kaldırıldı. Türbenin kırık demir kapısı tamir edilerek kilitlendi. Çevresi saç plakalarla çevrilip kontrolsüz giriş çıkışlara kapatıldı.

Restorasyon hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat şunları söyledi: “Türbe, İstanbul’un dini ve kültürel tarihi anlamında çok önemli. Seyyid-i Velayet Türbesi ve Asude Hatun Türbesi ve hemen karşısındaki Selahattin Uşaki Hz. Türbesi bu üçünün hazireleri ile beraber restore edilmesini gündemimize aldık. Biz bu üçünün restorasyon çalışmalarına eşzamanlı olarak başlayacağız. Burası bir Osmanlı meydanıdır, küçük ölçülerle bugüne ulaşmış bir meydandır. Bu üç yapı da kötü durumdalar, kış koşullarına dayanıklı şekilde yapılması ve saygınlığına yakışır şekilde restorasyon çalışmalarına başladık, inşallah kısa bir sürede tamamlayıp vatandaşların ziyaretine sunacağız.”

'İÇERİYE ÇÖP ATILIYORDU'

Polat, türbenin çöp atılacak kadar korumasız olduğunu belirterek, “Asude Hatun Türbesi’nin bulunduğu yapı da çok kötü durumda. Çatısı ve dış örtüsü sağlamlaştırılacak, cephe temizliği yapılacak, ihtiyaçlara göre diğer onarımları yapılacak, tarihi dokuyu koruyacağız. Camları ve pencerelerinde yağmur suyu ve diğer etmenler var, şu an türbenin içerisine çöp atılacak kadar korumasız halde. Bunların tahkimini yapacağız, bunlara imkan verilmemesi adına çalışmalarımız olacak” dedi.

Hürriyet yazmıştı...