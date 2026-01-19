O müezzine 10 milyon TL’lik boşanma davası

Haberin Devamı

MÜEZZİN Fuat Yıldırım’ın eşi S.Y.’nin, avukatı aracılığıyla Aile Mahkemesi’ne sunduğu boşanma dilekçesinde, S.Y. ile Fuat Yıldırım’ın 29 yıl önce evlendiği, bu evlilikten 1 çocuklarının olduğu belirtildi. Ciddi tartışmalar ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle S.Y.’nin 16 Haziran 2023’te boşanma davası açtığı ifade edildi. Ancak Fuat Yıldırım’ın içinde bulunduğu siyasi süreç (milletvekilliği adaylığı), sağlık sorunları ve ailelerin araya girmesi nedeniyle S.Y.’nin bu kararı bir süreliğine ertelediği kaydedildi.

‘BAŞKA KADINLARA AİT EŞYALAR BULDU’

Dilekçede, taraflar arasında duygusal ve fiziksel bağın tamamen koptuğu, S.Y.’nin bu süreçte aldatıldığını gösteren emareler ve deliller bulduğu anlatıldı. Dilekçede S.Y.’nin yaşadıkları şu şekilde özetlendi: “Müvekkil, konutta kendisine ait olmayan kadın iç çamaşırları, toka, kadın güneş gözlüğü gibi çeşitli eşyalar bulmuştur. Ayrıca farklı zamanlarda davalının boynunda izler görülmüştür. Müvekkilin açıklama talep etmesi karşısında davalı Fuat Yıldırım, inkâr yoluna gitmiştir. Müvekkil, 27 Mayıs akşamı eşinin telefonuna gelen ‘Aşkım’ şeklindeki WhatsApp mesajı ile bütün gerçeklerden haberdar olmuştur. Müvekkil, eşinin yıllardır en yakın komşuları olan, günaşırı evlerine gidip gelen ‘N.K.’ isimli kadınla ilişkisinin olduğunu öğrenmiştir. Müvekkil, davalıya çaktırmadan ikili arasındaki ilişkinin düzeyini araştırmaya başlamıştır. Müvekkilimiz yaptığı araştırmada, tarafların uzun yıllardır karı-koca hayatı yaşadıklarını, birlikte bir ev tuttuklarını, günübirlik olarak otel ve benzeri yerlerde ve daha da ötesi sık sık müvekkile ait müşterek konutta buluşarak cinsel birliktelik yaşadıklarını öğrenmiştir. Müvekkil, bu durumu ispat için yollar aramaya konulmuştur.

YOLDAN DÖNDÜREN ŞÜPHELİ MESAJLAR

Müvekkil, kızı ve kız kardeşi ile Sapanca’da iki günlük kısa süreli bir konaklama organize etmiş ve 25 Ağustos günü birlikte yola çıkmışlardır. Taraflar yola çıktıktan sonra sık sık müşterek kızlarını arayan davalı, nerede olduklarını, ne zaman Sapanca’ya varacaklarını sormaya başlamış ve gidince konum atmalarını istemiştir.Şüphelenen müvekkil, kızından Sapanca’da olduklarını gösterir sahte bir konum atmasını istemiş ve ‘Bunlar muhtemelen yine evde buluşacaklar’ diyerek geriye dönmüştür. Dönüş yolunda da yakın iki arkadaşının eve gelmelerini istemiştir. Eve gelen müvekkil, kapıyı ısrarla ve hızla çalmaya başlamış, yaklaşık 5 dakika sonra kapı davalı tarafından açılmıştır. Suçüstü yakalandığını fark eden davalı, müvekkile ‘Özür dilerim hayatım, gelin içeri, sakinleşelim ve konuşalım’ diyerek durumu geçiştirmeye çalışmıştır. Bu olaylara müvekkilin kızı ve arkadaşları şahit olmuştur. Müvekkil, evden ayrılmak için eşyalarını topladığı sırada davalının eski telefonunu görmüş; söz konusu telefonu açtığında taraflar arasındaki WhatsApp mesajlarında birbirleriyle cinsel içerikli yazışmalar yaptıklarını, birbirlerine cinsel organları da dahil olmak üzere video ve resimler gönderdiklerini, muhtelif tarihlerde müşterek konutta ve otel vb. yerlerde birlikte oldukları anları kayda aldıklarını görmüştür.”

Dilekçede, taraflar arasındaki evlilik birliğinin sona erdirilmesi, maddi ve manevi 10 milyon TL tazminat ile 50 bin TL tedbir nafakası talep edildi.

‘ASIL KUSURLU TARAF DAVACI’

Fuat Yıldırım’ın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu karşı dilekçede ise S.Y.’nin başta zina iddiası olmak üzere tüm iddialarının mesnetsiz olduğu belirtilerek, “Asıl kusurlu taraf davacıdır. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir. S.Y.’nin beyanları gerçeği yansıtmamakta olup müvekkilimiz tüm yaşamını davacıya adamışken, davacının tek amacı haksız menfaat elde etmek, mümkün olduğu kadar mal ve para temin etmektir. Kötü niyetle ve dayanaktan yoksun olarak açılan bu davanın reddi gerekmektedir. Taraflar arasındaki evlilik birliği, S.Y.’nin ağır kusurlu davranışları neticesinde temelden sarsılmıştır. Müvekkilimiz açısından ortak hayatın sürdürülmesi artık beklenemeyecek bir hâl almıştır” denildi.

Dilekçede, S.Y.’nin açtığı davanın reddi talep edilirken, Fuat Yıldırım’ın davasının kabulüyle tarafların boşanmasına karar verilmesi ve 750 bin TL manevi tazminatın S.Y.’den alınarak Fuat Yıldırım’a verilmesi istendi.

GEZİ EYLEMLERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

- 2013 yılında Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi’nde müezzinlik yapan Fuat Yıldırım, Gezi eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın “Camide içki içildi” iddiasına, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem. Cami içerisinde içki içen ya da elinde içki şişesi olan birini görmedim” sözleriyle yanıt vermişti. Kısa bir süre sonra Yıldırım, Başakşehir’e bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde başka bir camiye atanmıştı. Atama kararının iptali için dava açan Yıldırım’ın talebi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş raporlarını esas alan mahkeme tarafından reddedilmişti. Yıldırım, 2023’te yapılan milletvekili seçimlerinde CHP İstanbul 2’nci Bölge’den 10. sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.