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O meşhur kare böyle çekildi

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#Büyük Taarruz#Atatürk#Etem Tem
O meşhur kare böyle çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 07:00

‘Başkomutan Mustafa Kemal, Kocatepe sırtlarında elleri çenesinde Yunan mevzilerinin olduğu ufka bakıyor.’ Bu cümle okuyan herkesin aklında Atatürk’le ilgili aynı görüntüyü canlandırıyor. Fotomuhabiri Etem Tem, bu kareyi Büyük Taarruz’un ilk saatlerinde çekmiş.

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Bu meşhur fotoğraf 7 düvele karşı kazandığımız zaferin simgesi haline geldi. Fotomuhabiri Ethem Tem, Büyük Taarruz’un ilk saatlerinde yakaladığı bu karenin çekilme anını 1960 yılında Ulus Gazetesi’nde Fikret Otyam’a şöyle anlatmıştı: “O sabah Kocatepe’deydik. Taarruz, şafak vakti saat beşte başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına, kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Zaman zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu. Bir ara o kayalık tepenin ucuna geldi. Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının arasındaydı. Hemen objektifimi çevirdim, adeta nefes almayacak kadar sessizce deklanşöre bastım, resmini çektim.”

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ATATÜRK’ÜN HEP YANINDAYDI

Etem Hamdi Tem, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nda görev yapan bir asteğmendi. 1921 yılından vefatına kadar da Atatürk’ün fotoğrafçılığını yaptı.

 

 

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#Büyük Taarruz#Atatürk#Etem Tem

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