O mesajların perde arkası

Haberin Devamı

YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül gecesi, 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, yaşamını yitirmişti. Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul’da sahneye çıktığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne gelip suç duyurusunda bulundu. Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın’ın, elindeki WhatsApp yazışmalarını kanıt olarak göstermesi üzerine Gülter, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Yalova Adliyesi’ne gelip ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter’in, televizyon kanalları ile sosyal medyada yayınlanan cep telefonu mesajlarının çarpıtıldığını, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla, aile dostu olan B.D.’ye bu mesajları yazdığını ve annesine darıldığı için de 21 gün, bir arkadaşının evinde kaldığını söylediği öğrenildi.

Haberin Devamı

‘DERTLEŞMEK AMACIYLA KONUŞUYORDUM’

Gülter, ifadesinde özetle şunları söyledi: “Bir dönem çok bunalmıştım, sinirle ‘Kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim’ şeklinde mesajlar attım ama bunlar eskiydi. Annemle aramızda hiçbir husumet yoktu. Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana, ‘Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES’e basarım, seni öldürürüm’ gibi sinirle sözler söylüyor, hatta küfrediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ediyoruz. Mesajlar benim çok kırıldığım bir dönemde B.D. ablayı çok yakın bulmamdan kaynaklı attığım mesajlardır. B.D. ile dertleşmek amacıyla konuşuyordum. Zaten annemle bu mesajlardan birkaç gün sonra barışmıştık. Zaman zaman anne-kız tartışması, her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Zaten o tartışmamızdan sonra da birlikte aynı evde yaşamaya başladık.”