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Rifat BAŞARAN - Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘O meczup İstanbul’un işgalini bilmiyor mu?’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
‘O meczup İstanbul’un işgalini bilmiyor mu?’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya’da ‘zalim’ ve ‘kafir’ sözleriyle Atatürk’ü hedef alan imam Mustafa Demirkan’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Ayasofya Camisi’ni açtılar. Güzel. Camide görev yapan imamların sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birlikte yaşamayı anlatması lazım. Dert varsa çözümü konusunda toplumu aydınlatması lazım. Biz nasıl tarihimize saygılıysak, imamların da saygılı olması lazım. Bütün dinlerin bütün inançların temelinde insan sevgisi, huzur, birlikte yaşama vardır. Kinden beslenen bir din insanı olmaz. Acıtan da bu zaten. Ayasofya’yı Atatürk’e hakaret etmek için mi açtınız? Atatürk, hayatını bu millet için vermiş. O meczup acaba İstanbul işgalini, bir dönem İstanbul’un işgal altında olduğunu biliyor muydu? O meczup acaba Mustafa Kemal Atatürk, işgal altında Dolmabahçe önünde yabancı savaş gemilerini gördüğünde ‘Geldikleri gibi gidecekler’ dediğini biliyor mu acaba? Neden bu hafıza, kim size bu bilgiyi veriyor, açıp bir tarih kitabı okumuyor musunuz?” 

İKİZDERELİLER DE KATILDI

CHP’nin grup toplantısına, Rize’nin İkizdere ilçesinde yapımına başlanan taş ocağına karşı direnen vatandaşlar da katıldı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

‘O meczup İstanbul’un işgalini bilmiyor mu’

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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