O maganda artık dışarıda... 58 günde tahliye oldu

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MANİSA Akhisar’da 16 Ağustos’ta Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, birlikte yaşadığı 5.5 haftalık hamile Sude Naz Atak’ı (19) sokak ortasında tekme, tokat yumrukla öldüresiye dövüp hakaretler etmiş, o anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu şahit olurken, çevredekiler Akman’ın şiddetini uzun süre tepkisiz kalmıştı.

‘İMDAT’ DİYE BAĞIRMIŞTI

Sude Naz Atak, ‘Abi hamileyim, imdat’ diyerek çığlıklar atarken, yoldan geçen bir kişi Akman’ı engellemeye çalışınca, çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude Naz Atak’ı kurtarmıştı. Çevredekiler, daha sonra Akman’ı dövmeye başlayınca, olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman’ı kurtarmıştı.

Yılmaz Akman gözaltına alınırken, Sude Naz Atak hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Akman, tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan Sude Naz Atak, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkarıldı. Atak’ın şikâyetçi olduğu Yılmaz Akman’ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirlendi.

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Yılmaz Akman hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından dava açıldı. Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşması dün görüldü.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Duruşma savcısı sunduğu mütalaada sanık Yılmaz Akman’ın ‘kasten yaralama’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. savunmasını yapan sanık Yılmaz Akman işlediği suça itiraz etmediğini, Sude Naz Atak’ın sürekli darbettiğini, çocuğunun korktuğunu, buna tepki olarak alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti. Mütalaaya karşı savunmanın alınmasının ardından hâkim, kararını açıklayıp, sanık Akman’ı ‘alenen hakaret’ suçundan 9 ay 15 gün, ‘kasten yaralama’ suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.