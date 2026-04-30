O maden şirketine artık ruhsat yok… İşçinin ahını aldı, vetoyu yedi

GÜNLERDİR yaptıkları eylemlerle Türkiye’nin gündemine oturan maden işçileri, sonunda zafere ulaştı. Önceki gün İçişleri Bakanlığı’nda yapılan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından maden işçileri ile işveren şirket Doruk Madencilik anlaşmaya vardı. Uzlaşma sonucunda toplam 96 milyon 340 bin TL işçilerin hesaplarına yatırıldı. Kalan ücretler için de 15 gün süre istendi.

‘FIRINCIYLA BİLE PROBLEMLERİ VAR’

Aynı gün Sıfır Atık Vakfı’nın düzenlediği basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın gündeminde de Doruk Madencilik ve işçiler arasındaki kriz vardı. Toplantıda Sıfır Atık hamlesinin enerji politikalarına katkısı ve COP31 süreci ele alınsa da madenciler ve BAE’nin OPEC kararı masadaki en sıcak başlıklardı. Hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, şirketin iş yaptığı birçok alanda problem ürettiğine dikkat çekti: “İşçinin alacakları var. Şirketin fırıncıyla, servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralında da 2-3 yıldır sorun var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler.”





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

‘İŞÇİYE BORCU OLANA GARANTİ VERİLMEZ’

Yerli kömür üretimine 2029 yılına kadar satın alma garantisi sağladıklarını ve bu adımla 30 bin kişinin istihdamının önünü açtıklarını hatırlatan Bayraktar, bu desteğin üç temel şarta bağlı olduğunu vurguladı:

İşçiye borcu olana bu garanti verilmez.

Bacası olmayana (filtresiz) bu teşvik verilmez.

Devlete borcu olana teşvik verilemez.

‘PARALARINI NİYE ÖDEMİYORSUN’

Şirketin bu şartlara rağmen işçilerin parasını ödemediğini belirten Bayraktar, durumun perde arkasını şu sözlerle anlattı: “Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun? Enerji Bakanlığı’nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etsin istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem.”

HER İŞİ ARIZALI

Sabahattin Yıldız’ın kurucusu olduğu Yıldızlar SSS Holding’in şirketi Doruk Madencilik, eylemlere konu olan Yunus Emre Termik Santralı’nı 2022 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) aldı. Holding, 2010 yılında da Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi de satın almıştı. Ancak, yükümlülüklerini yerine getirmediği için 2013’te EPDK şirkete el koydu.

FİRMANIN YÜZLERCE RUHSATI 92’YE DÜŞTÜ

BAKAN Bayraktar, 17 günlük eylem sürecinin ardından uzlaşmayla sonuçlanan Doruk Madencilik’teki alacak anlaşmazlığıyla ilgili ayrıntıları anlattı. Çekya’dan alınan kredi nedeniyle sorunun yurtdışı ayağı da bulunduğunu, şirketin yüzlerce olan ruhsat sayısının 92’ye düştüğünü vurgulayan Bayraktar, “Şimdi maaşlarını aldılar. Beş ay sonra eğer iş olmazsa, maden kapanırsa veya santral kapanırsa bu da istediğimiz bir şey olmaz. Dolayısıyla bu süreci çok hassas bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

TMSF NEDEN SATTI

AK Parti grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar şu bilgileri verdi: “TMSF sonuçta diğer bir sürü şirketi sattı. TMSF netice itibarıyla bir ara uygulama. Ama bu firma büyük oranda işini Çekya’daki krediyi üzerine alarak çözdü. Dolayısıyla biraz da bizim dışımızda, yurtdışında gelişen bir hadise. Ama ben diğer işletmecileri tenzih ediyorum. Bu ruhsatları alan şirketlerin sorumlu davranması lazım, basiretli davranması lazım, iş ahlakına uygun davranması lazım. Beklentimiz bu.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ

Burası bir kömür santralı ve kömür santralının da bir madeni var. Fakat maalesef bu işletme, bu santral, alındığını günden beri aslında benzer sıkıntıları yaşadı. Bunlar sizin gündeminize işçilerimizin eylemleriyle geldi ama daha öncesinde bizim zaman zaman müdahalelerimiz, firmayı uyarmalarımız, yaptığımız uygulamalar neticesinde çözümler üretildi. Ama öyle gözüküyor ki bu firma bunu adeta alışkanlık haline getirmiş. Başka şehirlerimizde olan işletmelerinde de benzer sıkıntılar yaşandı. İşçilerimizin alacaklarının ödenmesinde, firmanın servis-nakliye hizmeti aldığı yerlerde (sorunlar) oldu. Devlete olan yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda ruhsat iptallerine varıncaya kadar cezai müeyyideler de uygulandı.” (ANKARA)

DMM İDDİALARI YALANLADI: ŞİRKETE YENİ RUHSAT VERİLMEDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan “maden şirketinin sahibine Çankırı’da yeni maden ruhsatı verildiği” yönündeki paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği kaydedildi. Açıklamada, “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının ‘süre uzatımı’ başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır” denildi. Bakan Bayraktar da mevcut ruhsatların iptaliyle ilgili soru üzerine “Ruhsatı iptal etmenin de hukuksal olması lazım. Ayrıca ruhsatı iptal etmek işçi için iyi bir şey mi? Ruhsat yok, maden yok, haliyle iş yok” demişti. (ANKARA)

BAĞIMSIZ MADEN-İŞ GENEL BAŞKANI ÇAKIR: BU ZAFERİ 86 MİLYONLA KAZANDIK

Anlaşmanın ardından Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Hürriyet’e konuştu, eylemlerinin işçi sınıfına ve Türkiye halkına bir armağan olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hakkını arayamayan, korkan insanlar korkuyu bir kenara bırakacak. Emin olun bundan sonra bütün işçiler bir şekilde direnecek. Direnmeden de kazanım olmuyor. 17 günde 187 kilometreyi karış karış, adım adım yürüyerek geldik. Türkiye’de işçi sınıfına, sendikalara, siyasi partilere ders olsun diye. İşçinin hakkını kimse yiyemedi. Bunu göstermek için o yürüyüş vardı. İşçiler mücadele etti, Türkiye halkı mücadele etti. Seslerine ses, gözlerine göz, kulaklarına kulak oldular. Herkes yanımızda olduğu için de biz 150 kişi, 86 milyonun gönlünü kazandı. Mutluyuz, hep beraber kazandık. 86 milyonun kazandığına inanıyorum. Bir avuç insandan biz binlerce avuç olduk, herkese ders olsun.” (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

POLİS DE EMİR KULU

Önceki gün eylemin sona ermesinin ardından alandan ayrılırken polislere çiçekle veda ettiklerini belirten Çakır, “Onlar da bizim emekçilerimiz, onlar da emir kulu. Kimseye biz yanlış gözle bakmıyoruz. Onlar da ekmeğinin peşinde. Onlar da emir neyse onu uyguladı. Biz kimseye kırgın değiliz. Emniyetçi arkadaşlarımız bize çiçek verdi. Biz de çiçeğimizi onlara verdik” dedi.

Gökay Çakır