O liderin adını hepimiz biliyoruz: Kemal Atatürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle Meclis dün özel gündemle toplandı. Küresel çapta etkili olan COVID-19 salgınının damgasını vurduğu özel oturumu yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyaset ve demokrasinin bir yanının çatışma diğer yanının uzlaşma olduğuna dikkat çekerek, farklılıkları iflah olmaz bir kindarlığa dönüştürmenin neticesiz kalmaya mahkûm olduğunu söyledi. Genel Kurul’daki konuşmalarda şu mesajlar verildi:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Şüphe yoktur ki siyasetin ve demokrasinin bir yanı çatışma, diğer yanı uzlaşmadır.Türkiye’nin varlığına, bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine kastetmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak teşvik edip desteklemedikçe, millî gayelerimize ket vurmadıkça bütün farklılıkların bu çatı altında yer bulması devlet ve millet olarak zenginliğimizdir. Dünyanın ne yöne evrileceği hususu uzun uzun tartışılacaktır fakat Türkiye, yeni dünyada da söz ve iddia sahibi olacaktır.

PARLAMENTER SİSTEM





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunların kaynağında Meclis’i etkisiz kılmaya çalışan darbeciler, darbe yasaları ve darbe hukuku vardı. Buna karşı 16 maddelik çağrıda bulunuyorum: 1. Demokratik Anayasa yapmalıyız. 2. Güçlü bir parlamenter sistem oluşturmalıdır. 3. Yargı kurumunun bağımsızlığı sağlanmalıdır. 4. Yeni seçim sistemi ve siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır. 5. Yürütme denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. 6. Yerel yönetimler, rant ilişkileri kurumları olmaktan çıkarılmalı. 7. Liyakata dayalı personel politikası. 8. Sıfır istihdam açığı 9. Asgari gelir güvencesi ve aile yardımları sigortası çıkarılmalıdır. 10. Adaletli bir ihale sistemine geçilmelidir. 11. Vergi politikası, üretimi ve istihdamı artırmalıdır. 12. Kayıt dışı istihdamla mücadele. 13. Katma değeri yüksek ürün üretme. 14. Sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır. 15. Tarım temel stratejik sektör olmalıdır. 16. Eğitim planlanmalıdır.

KUVA-YI MİLLİYE ANLAYIŞI

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Türkiye’nin muhataralı coğrafyasında Kuva-yı Milliye anlayışı bugün de geçerlidir. Zor zamanlarda milleti bir araya getirmek, sağlam bir irade durmak için mutlaka güçlü bir lider gerekir. Ve adı hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Milli Meclis’in mayası millettendir. Oradaki yeminlerden asla dönülmemiştir.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Birinci Meclis, çeşitliliği içeriyordu. Birlik istiyorsanız çeşitliliği kabul edeceksiniz.







