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O koruma yaşamını yitirdi: Özal’ın hayatını kurtarmıştı

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#Turgut Özal#Ziya Ayaz#Koruma
O koruma yaşamını yitirdi: Özal’ın hayatını kurtarmıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 07:00

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a, başbakanlığı döneminde Anavatan Partisi’nin olağan genel kongresinde suikast düzenleyen Kartal Demirağ’ı vurarak yaralayan koruma polisi Ziya Ayaz, 71 yaşında hayatını kaybetti.

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Ankara Atatürk Spor Salonu’nda, 18 Haziran 1988’de, Anavatan Partisi’nin olağan genel kongresinde konuşma yapan Özal’a saat 12.18’de Kartal Demirağ tarafından 2 kez ateş edildi. Kurşun Özal’ın önünde bulunan mikrofonun ayağından sekip sağ el başparmağını yaraladı. Koruma polislerinden Ziya Ayaz’ın açtığı ateş sonucu yaralanan Demirağ yakalandı. 3 çocuk babası Ayaz, emekli olduktan sonra memleketi Adana’nın Kozan ilçesine yerleşti. Bir süre önce akciğer kanseri olan Ayaz, tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. Ayaz, Kozan Asri Mezarlık’ta düzelenen törenle toprağa verildi.

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#Turgut Özal#Ziya Ayaz#Koruma

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