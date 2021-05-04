O kıyafetle içeri girip saatlerce çıkmıyorlar... Yerli aşı için tehlikeli virüsle burun buruna!

Beyaz önlüklerini giyiyorlar. Laboratuvarda günlerce ara vermeden çalışıyorlar. TÜBİTAK’ta çalışan bilim insanları yerli aşı için yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Saatlerini tehlikeli virüsle burun buruna geçiriyorlar. İşte yerli için hayatlarını ortaya koyan o bilim insanları...

Hivda Polat: Hayatımızı burada bilim için yaptığımız bu çalışmalar için yerli ürün çıksın diye tehlikeye atıyoruz

Neslihan Karatuğ: Gen mühendisliği bünyesinde oldukça yoğun çalışmaktayım hatta bazen eve gidemediğim günler oluyor. Kızımı oğlumu çok özlüyorum, çocuklarımı haftada sadece bir kez göre biliyorum. Benim kızım şikayetçi evde neden yoksun diye yoğum virüsle çalışarak hem kendi hayatımızı hem ailemizin hayatını riske atıyoruz. Ülkemiz için laboratuvarlarımızda canla başla çalışıyoruz.

PROF. Dr. İsa Karaman haftanın 4 günü İstanbul'da TÜBİTAK laboratuvarlarında 3 gün ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde ders veriyor: Sürekli buralarda laboratuvar bir şeyler çıkartmanın peşinde koşturuyoruz çünkü memleketin buna çok ciddi ihtiyacı var.

Aylin Özdemir: Virüsün ortaya çıkmasından beraber biz yakından takip etmeye başladık enstitü olarak. Geç vakitlere kadar buradayız eve gidip ben çok zaman sadece uyuyup buraya geldiğimi hatırlıyorum kızımı görmediğimi bile hatırlıyorum.

TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün içindeyiz şu an. Arkamda Biyo Güvenlik seviyesi 3 olan bir laboratuvar var. Buradan içeriye giremiyorsunuz çok yüksek güvenlikli içeride çalışan bilşim insanları özel kıyafet ve maskelerle çalışıyor , haftasonu yada izin diye bir kavram yok onlar Türkiye için canla başla çalışıyorlar.

Hivda Polat: Covid çalışmalarının yapıldığı labaratuvar. Covid gibi tehlikeli ajanlarla çalışılıyor bu laboravuvarda. Kıyafetin içinde nefas almak gerçekten hiç kolay değil.

Laboratuvarlarda aşı geliştirilmesi onları yorsa da durmak bilmiyorlar.

Müge Serhatlı: Tek motivasyonumuz hep birlikte hem ülkemizin hem de bilim dünyası için faydalı bir şeyler minicik dahi olabilse yapabilmek.

Dinlenme odalarını bile çalışma odasına çeviren bilim insanları enstitü bahçesinde bir nefes alıp çalışmaya devam ediyorlar.

Koray Balcıoğlu: Herkesin önümüzdeki günlerde rahat rahat gezebilmesi için bizde gece gündüz labaratuvarda çalışıyoruz.

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