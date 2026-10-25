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O kemikler Gülşen’e mi ait! Dosya açıldı evi kundaklandı

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#Gülşen Uyar#Soruşturma#Cinayet
O kemikler Gülşen’e mi ait Dosya açıldı evi kundaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

Ankara’da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar’ın 20 gün önce çıkan yangında kül olan evinin altında yapılan kazıda bulunan insan kemikleri ile ilgili DNA incelemesi sürüyor. İtfaiye raporunda yangının birden fazla noktadaki kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Gülşen Uyar, eşinden boşandıktan bir süre sonra 2009 yılında 52 yaşındayken ortadan kayboldu. Uyar, o dönem yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra dosyayı yeniden ele aldı. Soruşturma kapsamında Uyar’ın komşularının ifadelerine başvuruldu. İfade işlemlerinden kısa süre sonra, Uyar’ın kaybolduğu tarihe kadar yaşadığı, daha sonra da kimse tarafından kullanılmayan 3 katlı müstakil evde 4 Ekim’de yangın çıktı. Ev yangında kül olurken, itfaiye raporunda yangının birden fazla noktada kundaklama sonucu çıktığı belirtildi. Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasına, Ankara Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde görevli kadavra köpeği ‘Herkül’ de yer aldı. 3 gün süren kazı çalışmasında yaklaşık 2 metre derinlikte tuğla ve kiremitlerle örülmüş, üzeri kireçle kapatılmış ve beton atılmış bölümde insan kemikleri, diş kalıntıları ve suç aleti olarak değerlendirilen balta bulundu. Gülşen Uyar’a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kızından alınan DNA örneği ile karşılaştırılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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‘KOKUYOR KİBRİT AT DEDİ’

Mahallede oturan, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan Ali Y. yangını Gülşen Uyar’ın eski kayınvalidesi Şerife K.’nin yönlendirmesiyle kendisinin çıkardığını ileri sürdü. Ali Y., evin boş ve metruk olduğunu söyleyerek, “Şerife Teyze bana dedi ki; ‘Kokuyor, oraya bir kibrit at. Bir şey olmaz’ dedi. Pencereden kibrit attım; içeride yatak yorganlar vardı. Kibriti atıp evime gidip yattım. Sonra itfaiye gelince kalktım” ifadelerini kullandı.

Eski kayınvalide Şerife K. de eski gelininin akli dengesinin bozuk olduğunu, kaybolduktan sonra çocuklarını kendisinin büyüttüğünü ileri sürdü. Şerife K., oğlunun da boşandıktan sonra evlendiğini ve 2 kızının olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Gülşen Uyar#Soruşturma#Cinayet

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