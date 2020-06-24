O kemikler geçen yıl kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin’e ait çıktı... Ailesi gözaltında

Vezirköprü’ye yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi’nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs 2019’da evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin’e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Ancak bir sonuç alınamadı.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 27 Mayıs 2019’da, Alancık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin’in kaybolduğu eve 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin’e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Ecrin’e ait olduğu değerlendirilen kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesinin ardından toplanan kemikler ve kafatası Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD’a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin’in kayıp ayakkabısının diğer teki de bulundu.

13 RAPOR HAZIRLANDI

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili titiz bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı, 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapılarak telefon kayıtları incelendi. Kafatası ve kemik parçalarının, DNA incelemesi sonucunda Ecrin Kurnaz’a ait olduğu tespit edildi.

‘FUHUŞA TEŞVİK’ SUÇU

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında baba, babaanne ve amcanın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili ‘kasten öldürme’ suçundan üvey babaanne H.K. ve üvey amca Ö.K., ‘fuhşa teşvik’ suçundan H.S., H.Ö. ve M.Y., ‘kasten öldürme ve fuhuşa teşvik’ suçlarından üvey baba D.K. hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı kararı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şahısların sorgusuna başlandığı öğrenildi. Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “Ecrin Kurnaz’ın kaybolması ve ölümü olayının aydınlatılması ve maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna duyurulur” denildi.

DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

Ecrin bebeğin kaybolduğu bölge, günlerce helikopter ve dronla taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etmişti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanılmıştı. Minik Ecrin’in Altınkaya Baraj Gölü’ne düşmüş olma ihtimaline karşı da su yüzeyi taranmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin’i aramıştı.