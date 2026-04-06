O kazada bir şehit daha! Yaralı polis memurundan acı haber

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 07:00

İstanbul Başakşehir’de, 30 Mart 2026’da göreve giden polisleri taşıyan polis servisine arkadan hızla gelen otomobilin çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın’dan (36) 6 gün sonra acı haber geldi. Yalçın, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı kazada, polis memuru Mustafa Aydın (29) da şehit olmuştu.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda, 30 Mart 2026’da 09.00 sıralarında göreve gitmekte olan polisleri taşıyan polis servisi, arkadan hızla gelen başka bir otomobilin çarpmasıyla yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 27’si polis memuru 30 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mustafa Aydın şehit oldu.  

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 6 gündür yaşam mücadelesi veren İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın’dan da acı haber geldi. Yalçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. 

Acı haberin ardından şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın ağabeyinin Zeytinburnu’ndaki evine Türk bayrağı asıldı. Haberi alan Yalçın’ın yakınları ve mesai arkadaşları buraya gelerek aileye taziyede bulundu. Kazada şehit olan polis memuru sayısı 2 olurken, kazaya neden olduğu belirlenen sürücü de tutuklanmıştı.

 

