İSTANBUL
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O kargocu kovuldu
Kadıköy’de, maske takmadığı için polisler tarafında zor kullanarak kelepçe takılan Rana Batı’nın adresini çalıştığı şirketin bilgisayar kayıtlarından bulup paylaşan Yurtiçi Kargo çalışanı işten atıldı.
Yapılan açılmada şöyle denildi: “Sistemlerimiz üzerinden ‘Rana Batı’ ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve iş akdi feshedilmiştir. İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda da bulunulacaktır.”
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