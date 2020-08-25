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İSTANBUL
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O kargocu kovuldu

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O kargocu kovuldu
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Kadıköy’de, maske takmadığı için polisler tarafında zor kullanarak kelepçe takılan Rana Batı’nın adresini çalıştığı şirketin bilgisayar kayıtlarından bulup paylaşan Yurtiçi Kargo çalışanı işten atıldı.

Yapılan açılmada şöyle denildi: “Sistemlerimiz üzerinden ‘Rana Batı’ ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve iş akdi feshedilmiştir. İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda da bulunulacaktır.”

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