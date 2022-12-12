O kararın belgesi

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H.K.G.’nin çocuk yaşta ‘evlendirilmesi’ne dair ilk soruşturma 2012 yılında yapılmıştı. Dava dosyasındaki kayıtlara göre, H.K.G. 17 Ağustos 2012’de annesiyle hastaneye gitti. Hamilelik şüphesiyle gelen H.K.G.’nin yaşının küçük olduğu fark edilince durum polise bildirildi. Ardından da soruşturma başlatıldı.

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OLAY BÖYLE KAPANDI

H.K.G. 17 Ağustos 2012’de Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün çocuk Büro Amirliği’nde ifade verdi. 7 Nisan 2012’de kendi isteğiyle evlendiğini, nüfus kaydında 14 yaşında görünmesine rağmen aslında 17 yaşında olduğunu söyledi ve şikâyetçi olmadı. Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada H.K.G.’nin evlendiğini söylediği 7 Nisan 2012 ‘suç tarihi’ olarak belirtiliyordu. Savcılık resmi kayıtlarda 14 yaşında görünen H.K.G’.yi kemik yaşı tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk etti. Hastane soruşturmanın başlamasından yaklaşık 4 ay sonra 10 Aralık 2012’de raporunu tamamladı. Raporda H.K.G.’nin kemik yaşının 21 olduğu belirtildi. Bu raporu dikkate alan savcılık da Kadir İstekli hakkında takipsizlik kararı vererek soruşturmayı kapattı. Ancak H.K.G. şikâyetçi olduğu son soruşturmada bu konudaki detayları da anlatarak kemik yaşı testine kendisinin değil yaşı büyük başka birisinin girdiğini söyledi.

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Soruşturma dosyasında bu ilk soruşturmayı bitiren takipsizlik kararının bir örneği de var.

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‘SUÇA MÜMAS ETMİYOR’

18 Ocak 2013 tarihli kararda “Suç tarihinde 21 yaşında olduğuna dair Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin raporuyla karar verilen mağdurenin şüpheli ile ailesinin ve kendisinin rızasıyla fiilen birlikte oldukları ve karı/koca hayatı yaşadıkları ancak nüfus kaydından yaşının küçük olması münasebetiyle başlatılan adli tahkikatta; mağdurenin suç tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirdiği bu nedenle de şüphelinin eyleminin bir suça mümas etmediği anlaşıldığından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına...” ifadeleri yer alıyor. O soruşturmayı bitiren savcıya Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. Savcı, doğum raporunu dikkate almadan takipsizlik kararı vermekten sorumlu tutuluyor. HSK’nın soruşturma açtığı savcı da şimdiki iddianameyi hazırlayan savcıyla aynı adliyede görev yapıyor.

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‘SAVCI İYİ YEDİ’

H.K.G.’nin iddianameye giren ifadesine göre kendisi yerine kemik testine 18 yaşından birisi sokulmuştu. Kadir İstekli de bundan dolayı bu işi organize eden kişiye kızdı ve “Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi” demişti.

MÜDÜRE SORUŞTURMA

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ile ilgili haber yapanlara sosyal medyadan, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) İmansızlar siz iftira atmaya, karalama yapmaya devam edebilirsiniz!” demişti. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul’da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatıldı” denildi. (DHA)