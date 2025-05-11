O kamplar ne olacak

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Kuruluşundan itibaren sınır ötesinde örgütlenme ve barınma alanları kurmaya başlayan terör örgütü, Suriye’nin Bekaa vadisinden sonra Irak’ın kuzey bölgelerinde yuvalandı. Irak’ın 2002’deki işgalinin ardından otorite boşluğu artan bölgede ‘kamp’ denilen yapılanmalar daha da çoğaldı. Sınıra yakın dağlık bölgelerde yoğunlaşan bu kamplar, örgütün eğitim, lojistik ve terör eylemi planlama üsleri oldu. Mağara ve sığınaklarla örülü kamplar sınır ötesi operasyonlarla birçok kez hedef alındı. Ancak hem sarp yüksek dağlar ve derin vadilerden müteşekkil coğrafya hem de diğer şartlar kampların her operasyondan sonra yeniden faal hale gelmesine imkân verdi. Şimdilerde örgütün kendini fesih kararı ve silahlarının teslimi bekleniyor. Bu süreçte terör örgütünün omurgasını oluşturan bu kampların akıbeti de merak konusu. Yüzlerce militanın eğitim alıp barındığı ve ‘elebaşı’ düzeyindeki teröristlerin de yuvalandığı kamplar, fesih kararının ardından gündeme gelecek önemli noktalardan biri olacak. İşte bilinen ve öne çıkan terör kampları...

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LİSTE BAŞI: KANDİL

Kandil: Terör örgütünün ana karargâhı. Erbil ve Süleymaniye arasında. İran sınırıyla da teması var. Etrafındaki köylerle birlikte tamamen örgütün kontrolünde. Haberleşme merkezleri, silah depoları ve bütün lojistik altyapı burada. Örgütün kurucusu düzeyindeki isimler de halen burada. Örgüt ‘Kongre’ dediği geniş toplantılarını da burada yapıyor. Fesih kararı da buradan verilecek.

Gara: Kandil’in batısında kalıyor. Türkiye sınırına yakın stratejik bir geçiş noktası. Birçok terör eyleminin planlandığı yer. Kaçırılan asker ve devlet memurları da bir dönem burada tutulmuştu. 2021’deki ‘Pençe-Kartal Harekâtı’ buraya yapıldı.

Metina: Duhok civarında bir kamp. Burası da Türkiye sınırına yakın (20 km) olduğundan sızma ve terör saldırılarının merkezi durumunda. 2013’teki ‘çekilme’ sürecinde Türkiye’den çıkan örgüt militanları burada toplanmıştı.

Zap: Çukurca’nın karşı tarafında. Teröristlerin geçiş ve ikmal noktası. Birçok hava ve kara operasyonunun da hedefi oldu. Derin vadiler hava operasyonlarına karşı doğal koruma sağlıyor.

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SURİYE’YE GEÇİŞ SİNCAR’DAN

Hakurk: Örgütün ilk zamanlarından beri önemli noktalarından biri. Sınıra yakın. Özellikle yaz aylarında yuvalandıkları bir alan. Dağlara oyulmuş mağara ve sığınaklarla dolu. Önemli bir ikmal merkezi. “Pençe” harekâtlarının ilki buraya yapıldı.

Avaşin-Basyan: Zap ile Metina arasında. Dağlık bir bölge, barınma ve eğitim odaklı bir yer. İki ayrı kamp olarak da kabul edilebilir.

Haftanin: Sınırın sıfır noktasında. Geçiş ve saldırlar için birinci derecede önemli. Yüksek dağlar, sarp vadiler bölgenin tamamen zaptedilmesini zorlaştırıyor.

Sincar: Burası Türkiye sınırına uzak. Irak-Suriye sınırında. Örgüt için Suriye’ye geçişlerin ve örgütün Suriye’deki uzantılarıyla temasın kilit noktası. Hem eğitim hem de ikmal noktası. Suriye’deki yapılanmaların da merkezlerinden biri.