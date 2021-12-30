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O jetin pilotu tutuklandı

#Veli Demir#Pilot#Jet
O jetin pilotu tutuklandı

Brezilya'da içerisinde 1.3 ton kokain ele geçirilen özel jetin pilotu Veli Demir, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Jetin sahibi Şeyhmus Özkan ve 5 yöneticisiyle ilgili ifade işlemleri ise sürüyor.

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HAVALİMANINDA GÖZALTI

Geçtiğimiz pazar günü saat 04.20’de İstanbul’a gelen Veli Demir, havalimanında gözaltına alındı. Polis o gece jeti işleten ACM-Air’in merkezini de bastı ve patron Şeyhmus Özkan ile 5 yönetici de gözaltına alındı.

Demir emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi, uyuşturucu dolu 25 valizin yolcuya ait olduğunu söyledi. Demir, “Jeti kiralayan Gonzales Valdez uçağa çok sayıda valiz yükledi” dedi. Demir, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

ACM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özkan ve 5 yöneticinin sorguları ise Emniyet’te sürüyor.

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#Veli Demir#Pilot#Jet

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