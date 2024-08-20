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O itfaiyeciler için soruşturma izni

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#Ankara#Sincan#İtifaiye
O itfaiyeciler için soruşturma izni
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Ankara Sincan’da 13 yaşındaki Beren Su Bolat, 23 Temmuz’da sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitmişti.

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Beren Su ile arkadaşı, 5’inci ve 6’ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kalmıştı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken arkadaşı ise kurtarılmıştı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, söz konusu kazanın alınacak güvenlik tedbirleri, dikkatli ve özenli davranış ile önlenebilecek olduğu, kaçınılmazlık ilkesinin söz konusu olmadığı belirtilmişti. Raporda, “İtfaiye görevlilerinin tehlikeli durumu kontrol altına almadan tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet vermeleri yaşanan olayın ana unsurudur” denilmişti.

AÇIĞA ALINMIŞLARDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beren Su’nun ölümüne ilişkin 3 itfaiye görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti. Valilik, kurtarma çalışmasında yer alan itfaiye şefi E.A., itfaiye erleri B.Y. ve B.B. hakkında soruşturma izni verdi. 3 itfaiye görevlisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

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#Ankara#Sincan#İtifaiye

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