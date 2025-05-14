O itfaiye üniformasının altında kim var... Katil mi kahraman mı

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Aydın Nazilli’de itfaiye eri Turgay Gezgin’in evinde 18 Mart sabahı 07.00 sıralarında yangın çıktı. Turgay Gezgin evde yoktu ancak evdeki eşi Fatma ve çocukları 4 yaşındaki Toprak ile 11 yaşındaki Deniz’in yanmış cesetleri bulundu. Yangının sadece yatak odasında olduğu anlaşıldı. İki çocuk da kendi odalarında değil annelerinin yanındaydı. Üç ceset yan yana duruyordu. Yangına karşı herhangi bir kaçma veya korunma tepkisi verdiklerine dair bir belirti de yoktu. Savcılık durumu şüpheli buldu ve soruşturma başlatıldı.

İtfaiye eri Turgay Gezgin ifadesinde o gün işe gittiğini, eve o yüzden gelmediğini söyledi. Ancak Gezgin’in o gün raporlu olduğu, raporunun da psikolojik sıkıntılara dair olduğu belirlendi. İfadesindeki bu çelişki şüpheleri yoğunlaştırdı. Gezgin’in telefonları dinlemeye alındı. Bu dinlemelere olaydan kısa süre sonra nişanlandığı hemşire F.T. ile görüşmeleri de takıldı. Dinlemelerde Turgay Gezgin yangında hayatını kaybeden eşi aleyhinde konuşuyordu. Gezgin’den eşiyle yaptığı yazışmalar da istendi. Bu yazışmalardan birine göre yangından bir süre önce Fatma Gezgin, eşine “Evde bir gaz kokusu var” diye mesaj attı ve ilgilenmesini istedi. Ancak Turgay Gezgin bu mesaja cevap vermedi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede Turgay Gezgin’in yangından sadece 9 dakika önce evden ayrıldığı belirlendi. Gezgin’in güvenlik kamerasına takılan görüntülerinde evden ayrılırken sürekli evi kontrol ettiği tespit edildi.

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KORKUNÇ ŞÜPHE: ÖNCE BOĞUP SONRA YAKTI MI

Soruşturma birimlerinin şüphesine göre Turgay Gezgin evden ayrılmadan önce gazı açtı ve evden öyle çıktı. Ardından eve geldiğinde de eşi ve çocuklarını gazdan bayılmış halde buldu. Çocukları bulundukları yerden alıp annelerinin de olduğu yatak odasına taşıdı. Daha sonra da itfaiye eri olmasının tecrübesini de kullanarak dışarıdan hemen anlaşılmayacak şekilde bir yangın başlattı. Yangın çıkarmadan önce de biriken gazdan dolayı patlama olmasın diye pencereleri açtı, evden ayrıldı. Otopsi raporu daha ürkütücü bir detayı da ortaya çıkardı. Rapora göre sadece 4 yaşındaki çocukta karbonmonoksit izine rastlandı. Bu da Fatma ve 11 yaşındaki çocuğu Deniz’in yangından önce gazdan boğularak öldükleri, 4 yaşındaki Toprak’ın ise yangın sırasında canlı olduğu şüphesine yol açtı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turgay Gezgin tutuklanırken nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Turgay Gezgin’in ifadesinde yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına ‘Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor’ diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi.

YAŞLI KADINA MASKESİNİ VERMİŞTİ

Dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden eşi ve iki çocuğunu toprağa verirken cenazede gözyaşı döken itfaiye eri Turgay Gezgin, 2015 yılında müdahale ettiği yangında mahsur kalan yaşlı kadına dumandan etkilenmemesi için kendi maskesini vermiş ve hayatını kurtarmıştı. Kadını kurtardıktan sonra fenalaşan itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, ilçede ‘kahraman itfaiyeci’ olarak anılmıştı.