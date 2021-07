O illerde ormanlık alanlara giriş 31 Ağustos'a kadar yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre, 31 Ağustos'a kadar il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkası giremeyecek.

Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilemeyecek, piknik yapılamayacak, mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

Orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsü yakılamayacak.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak.

EDİRNE'DE DE YASAKLANDI



Edirne Valiliği'nce, ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır."

ŞANLIURFA, KAHRAMANMARAŞ VE BATMAN'DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Batman'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, piknik ve mesire yerleri dışında kalan orman alanlarına giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Alınan karar ve önlemlere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapmaları ve iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vermeleri gerekmektedir. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilmesi ve piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar tarafından, hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölümlerinde, gerekli bakımın gerçekleştirilmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınması ve gerektiğinde enerji kesintisinin uygulanması gerekmektedir. Tüm belediyelerimizin yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurmaları, Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin gözetim ve denetim yapılması kararlaştırılmıştır."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 10 maddelik tedbir kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos'ta yetkililer haricindeki vatandaşların girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ormanlarda piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman yakınında havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddeleri uçurmanın da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve mahalle muhtarlarınca müştereken sağlanmasına karar verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, ot, dal) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılacak."

Batman

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak, ormanlık alanlara giriş çıkışların kontrol altında tutulması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün programlı faaliyetlerinin aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü giriş çıkış yapacağı ve en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vereceği kaydedildi.

Bu kararın il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacağı belirtilen açıklamada, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağı bildirildi.

Karabük

Karabük'te ormanlık alanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.



Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışların bugünden itibaren bir ay yasaklandığı belirtildi.

Giriş ve çıkış yasağının 30 Temmuz ile 1 Eylül arasında uygulanması ve kontrolünün Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve orman işletme müdürlüklerince sağlanacağı kaydedilen açıklamada, ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ve piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı kutlamalarda havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

İl Müftülüğünce, camilerde vaaz veya konuşmalarda orman yangınları hususunun cemaate anlatılacağı vurgulanan açıklamada, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşların olası yangında neler yapması gerektiğine yer verildi.

Açıklamada, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı kaydedildi.

Karaman



Karaman merkez ve ilçelerinde bazı ormanlık alanlara girişler kapatıldı, belirlenen bazı mesire yerleri haricinde piknik yapmak yasaklandı.



Karaman Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanma ile yardımlaşma konusunda toplantı yaptı.

Komisyon, toplantıda aldığı kararla, 31 Temmuz-15 Eylül'de, Karaman Şehir Ormanı ve Türk Dünyası Şehir Ormanı mesire yeri, Ortaoba ile Çatak köyleri sınırları içerisinde bulunan mesire yerleri, Kazımkarabekir ilçesi Gökçimen mevkisindeki Muammer Fevzi Sarı, Ermenek ilçesi Körkuyu mevkisindeki Şehit Pilot Hasan Baysal mesire yerleri, Ermenek mesire yeri, Başyayla ilçesindeki Başyayla, Hisarönü mevkisindeki Taşharman, Sarıveliler ilçesi Göktepe Belediyesi sınırlarındaki Göktepe mesire yerleri dışındaki tüm ormanlık alanlarda girişler ve her türlü piknik yasaklandı.

Kararda, ormanlık alanlara girişlerle ilgili yasaktan, kolluk kuvvetleri, Orman İdaresinden ihaleli veya tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresince çalıştırılanlar, Orman İşletme müdürlüklerince hayvan otlatmalarına izin verilen hayvan sahipleri, ormanlık alandaki taş ve maden ocakları gibi iş yerlerinin sahipleri ile buralarda çalışanlar giriş yasağı kapsamı dışında bırakıldı.



Ayrıca enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların, nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü önlemi alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları bildirildi.

Tekirdağ



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 9 maddelik tedbir kararı alındı. Karar kapsamda, Tekirdağ sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yetkililer haricindeki vatandaşlar giremeyecek.

Ormanların çevresinde ve içinde mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini dozer, kepçe hazır bulunduracak. Orman idaresi, jandarma ve emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse kaymakamların emirleri ile tüm kamu personeli ve olanaklarından önleyici hizmetler ile yangınlara karşı müdahalede yararlanılabilecek."

