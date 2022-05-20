O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

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Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan gençler, ebediyete kadar Ata’nın izinden yürüyeceğini ve emaneti olan Cumhuriyet’e sahip çıkacağını bir kez daha gösterdi. Kutlamalar kapsamında Ankara’da ilk resmi tören Anıtkabir’de yapıldı.

ELLERDE BAYRAKLARLA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, bakanlık personeli ve federasyon temsilcileriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Devlet töreninden sonra kapılar vatandaşlara açıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar mozoleye çıkarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Tekvando takımı da avluda küçük bir gösteri yaptı.

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ATA’YA KOŞTUK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Bayrağı ve Atatürk posterini kapan, Ata’ya saygısını sundu.

103’ÜNCÜ YIL COŞKUSU



19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 81 ilde ve yavru vatan KKTC’de törenler, gösteriler, yürüyüşler, konserler düzenlendi.

1919 GENÇTEN HARMANDALI



İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliği koordinesinde Sultanahmet’te Gelenekten Geleceğe El Ele temalı etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Sultanahmet Meydanı’nda toplanan 1919 genç harmandalı oynadı. Gençlerin oyunu çevredekiler tarafından uzun süre alkışlandı. Ayrıca Sultanahmet’ten başlayan ve Tarihi Yarımada’yı kapsayan Gençlik Ata’nın İzinde bisiklet turu da düzenlendi.

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GÖZLERİN DOĞUYOR KALBİMİZE



Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Türk Balık Adamlar Kulübü ve Piri Reis Üniversitesi’nden dalgıçlar, 19 Mayıs için İstanbul Caddebostan Sahili’nden denize açıldı. Ata’ya saygı dalışı yapan dalgıçlar, denizden ellerinde İngiliz Ressam Ned Pamphilon’un Atatürk’ün Gözleri adlı eseri ve Atatürk posterleriyle çıktı. Aziz ÖZEN