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O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

#19 Mayıs#Mustafa Kemal Atatürk#Anıtkabir
O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele ateşini yakmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının 103’üncü yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Anıtkabir, genç-yaşlı on binlerce vatandaşın ziyaretçi akınına uğradı.

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Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan gençler, ebediyete kadar Ata’nın izinden yürüyeceğini ve emaneti olan Cumhuriyet’e sahip çıkacağını bir kez daha gösterdi. Kutlamalar kapsamında Ankara’da ilk resmi tören Anıtkabir’de yapıldı.

O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

ELLERDE BAYRAKLARLA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler ile 11 ülkeden 20 gencin yanı sıra sporcular, bakanlık personeli ve federasyon temsilcileriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Devlet töreninden sonra kapılar vatandaşlara açıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar mozoleye çıkarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Tekvando takımı da avluda küçük bir gösteri yaptı.

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O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

ATA’YA KOŞTUK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Bayrağı ve Atatürk posterini kapan, Ata’ya saygısını sundu.

O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

103’ÜNCÜ YIL COŞKUSU

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 81 ilde ve yavru vatan KKTC’de törenler, gösteriler, yürüyüşler, konserler düzenlendi.

O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

1919 GENÇTEN HARMANDALI

İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliği koordinesinde Sultanahmet’te Gelenekten Geleceğe El Ele temalı etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Sultanahmet Meydanı’nda toplanan 1919 genç harmandalı oynadı. Gençlerin oyunu çevredekiler tarafından uzun süre alkışlandı. Ayrıca Sultanahmet’ten başlayan ve Tarihi Yarımada’yı kapsayan Gençlik Ata’nın İzinde bisiklet turu da düzenlendi.

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O ‘ilk adım’dan beri gençlik daima izinde

GÖZLERİN DOĞUYOR KALBİMİZE

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Türk Balık Adamlar Kulübü ve Piri Reis Üniversitesi’nden dalgıçlar, 19 Mayıs için İstanbul Caddebostan Sahili’nden denize açıldı. Ata’ya saygı dalışı yapan dalgıçlar, denizden ellerinde İngiliz Ressam Ned Pamphilon’un Atatürk’ün Gözleri adlı eseri ve Atatürk posterleriyle çıktı. Aziz ÖZEN

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