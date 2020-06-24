O ilde alarm veren oran! Vakaların yüzde 70'i bu ilçede...

İl genelinde vaka sayısı 50’yi geçerken vakaların yüzde 70’i Şarkışla ilçesinde tespit edildi. Her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti. Sokaklar ve parklar boş kaldı. Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü. Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.