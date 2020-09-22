O hâkim için çifte soruşturma

Tedbiren Van’a tayin edilen Yavuz hakkında polise mukavemet ve mala zarar verme suçlarından da soruşturma yürütülüyor. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre geçen cumartesi yaşanan olay, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. Anons ve uyarıları dikkate almayan hâkim ile polis arasında kovalamaca başladı. Bu kovalamaca sırasında hâkim, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Bunun üzerine polisler müdahale etti ve sürücünün de bir hâkim olduğu anlaşıldı. Ancak Yavuz polislere direndi ve hakaret etmeye başladı. Durumun adliyeye bildirilmesi üzerine olay yerine savcı geldi. Hâkim Yavuz’un kan tahlilleri yapıldı ve gerekli hukuki süreç başlatıldı. 1. sınıf hâkim olan Hayrettin Yavuz hakkında iki ayrı koldan soruşturma yürütülecek. Disiplin açısından HSK müfettişlerinin yürüteceği soruşturmanın yanı sıra, ‘polise mukavemet’, ‘mala zarar verme’ ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlarından da görev yaptığı adliyenin savcıları tarafından bir soruşturma yürütülecek. HSK, dün Yavuz’u Van’a tayin etti. Hayrettin Yavuz’un ise rapor alarak Van’a gitmediği, emekli olmayı planladığı öğrenildi.