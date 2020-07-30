O haçı sökene 1 yıl 4 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mazlum Serin’i ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim ve erteleme yapmayan mahkeme, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve dosyanın karara çıkmış olması nazara alınarak tahliyesine de karar verdi. Mahkeme hâkimi tarafından açıklanan gerekçeli kararda ise Enam Suresi’ne dikkat çekilerek “Başkalarının inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı” belirtildi.