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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

O haçı sökene 1 yıl 4 ay hapis

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
O haçı sökene 1 yıl 4 ay hapis
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Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin dış sokak kapısının haçını 23 Mayıs’ta söktüğü iddiasıyla, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mazlum Serin’in cezası belli oldu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mazlum Serin’i ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim ve erteleme yapmayan mahkeme, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve dosyanın karara çıkmış olması nazara alınarak tahliyesine de karar verdi. Mahkeme hâkimi tarafından açıklanan gerekçeli kararda ise Enam Suresi’ne dikkat çekilerek “Başkalarının inançlarına ve kutsal saydıkları değerlere hakaret etmek İslami edep ve ahlakla bağdaşmadığı” belirtildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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