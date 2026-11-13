O gün ne yaşandı

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İSTANBUL’da Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar (27), 11 Kasım gecesi 01.00 sıralarında, apartmanın 8’inci katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Pelin Pınar’ın sevgilisi Nebi Ö.’nün (28) savcılıkta şüpheli olarak ifadesi alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nebi Ö. ifadesinde şunları dedi:

‘NİŞAN İŞİNİ HIZLANDIRMAK İSTEDİM'

“Pelin Pınar’ı sanal medya hesabımdan bundan 1 yıl kadar önce eklemiştim. Daha sonra tanışıp sevgili olduk. 2026 yılının Mayıs ayında oturduğumuz eve çıktık. Ben turizm işi yapmaktayım. Kasım ayının sonunda banka çalışanlarını Kıbrıs’a götürmüştüm. Ben Kıbrıs’tayken Pelin bana hamile olduğunun fotoğraflarını attı. Bundan 2 hafta kadar önce cuma günü Türkiye’ye döndüm. Pelin ile kadın doğum uzmanlarının katıldığı Antalya’da gerçekleşen bir sempozyuma katılmak için 4 Kasım günü Antalya’ya gittik. Ben de bu esnada Pelin hamile olduğu için nişan işini hızlandırmak için Eskişehir'e ailemle görüşmek için gittim. Ailemle görüşüp 5 Kasım günü Pelin’in yanına gitmek üzere Antalya’ya gitmek üzere yola çıktım. Daha sonra Pelin beni telefonla arayarak ‘Düşük riskim var’ dedi. Pelin’in arkadaşları da kadın doğumcu olduğu için ilk aşamada Pelin’in ultrasonla karnına baktılar ve çocuğun hiç büyümediğini söylediler. Bir süre sonra Pelin’in yoğun kanaması oldu. İlk önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittik. O arada Pelin’e kesenin boş olduğunu söylediler. Daha sonra Antalya'da bir özel hastaneye gittik orada da ‘Yüzde 99 bebek düştü’ dediler. Bebek daha 4-5 haftalık olduğu için düşmüş.

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‘GÜM DİYE BİR SES VE ÇIĞLIK GELDİ’

Olay günü Kuyumcukent’e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21’inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Daha sonra nişan elbisesi bakmaya gittik ancak almadan eve geldik. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum. Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol almaya başladı, ben de aldım. Alkol alırken oyun oynadım. Saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak ‘Uyuyalım’ dedim. Daha sonra Pelin yanıma gelerek ve bebeği düşürmesinden ötürü çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Lavaboya gittiğimde dışarıdan ‘güm’ diye bir ses ve ardından çığlık geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağı baktığımda yerde yatan karanlıkta cesedi gördüm. Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağı indim. Merdivenlerden inerken, 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

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ARKADAŞI: İNTİHARI AKLINDAN GEÇİRMEZDİ

Dr. Pelin Pınar’ın ‘Nur’ isimli bir arkadaşı, anlatılanların kafasına hiç uymadığını söyleyerek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Pelin benim üniversitede iki seneye yakın aynı evde yaşadığım arkadaşım. Kendisi dünyanın en güçlü insanıdır başına gelen her olayı hiç dramatize etmeden çözer, hallederdi. Bu yönüne hep hayranlık duydum. Böyle bir olayı bir kadın doğumcu olarak travmatize etmesi imkânsız. Pelin asla travmatize olmazdı, üzülürdü ama bu olay yüzünden psikolojisi bozulmaz. Hele ki intihar hiç geçmezdi aklından. Tanıdığım en sağlıklı yaşayan, acısını da sevincini de en sağlıklı yaşayan insandı. Kafamda oturmuyor. O gece neler oldu bilmiyorum. Ben orada yoktum ama tekrar söylüyorum: Bu hikâye Pelin’e benim canım arkadaşıma hiç uymuyor. Bir suçlu varsa eğer cezasını çeksin.”

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