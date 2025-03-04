O görüşmenin perde arkası... Demirtaş hastanedeydi

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden kaleme aldığı yazıda sürece destek vermişti. Bahçeli’nin de HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın ardından Demirtaş’ı da telefonla arayarak inisiyatif almasından dolayı teşekkür ettiği ve eşinin rahatsızlığıyla ilgili geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sonradan ortaya çıktı. Bu görüşmenin, 27 Şubat’taki tarihi çağrının hemen ertesinde 28 Şubat Cuma günü yapıldığı öğrenildi. İnfaz mevzuatı nedeniyle Bahçeli’nin Demirtaş’ı nasıl bir yöntemle aradığı tartışma konusu olmuştu.

EŞİNİN AMELİYATI İÇİN

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, bu görüşmenin perde arkasına yönelik bazı bilgileri şöyle aktardı: “Haber doğru, fakat biraz hukuk ve cezaevi bilenler, Devlet Bahçeli de olsa kimsenin cezaevindeki birini telefonla aramayacağını bilir. Ama zaten o telefon görüşmesi de cezaevinde olmadı. İstanbul’da bir hastanede oldu. İçinde olduğumuz süreci derinleştiren bu görüşmenin arka planı şöyle; cuma günü Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul’da ameliyat oldu.

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ERDOĞAN’DAN ÖZEL İZİN

Ameliyat tarihi öncesinde Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na başvurarak ameliyat sırasında eşinin yanında olmak için izin istedi. Talep Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti. Erdoğan’ın oluruyla Demirtaş, cuma günü Edirne’den İstanbul’a geldi ve ameliyatı sırasında eşi Başak Demirtaş’ın yanında oldu. Bu sırada da MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastanedeyken Demirtaş’ı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dedi. Bahçeli, Demirtaş’a, Öcalan’ın çağrısı sonrası Gazete Duvar sitesinde yazdığı yazıdaki ‘Erdoğan, Bahçeli, Öcalan... Allah uzun ömür versin’ duası ve sürece verdiği destek için teşekkür etti. MHP’li kaynaklar görüşmenin çok pozitif geçtiğini anlatıyor. Hem Erdoğan’ın bu insani talep için verdiği talimat hem de Bahçeli’nin telefonu gibi iki önemli jest var. Bu jestler, ilerleyen zamanda Demirtaş’ın AİHM kararlarının da gereği olarak tahliyesinin de önünü açabilir.”