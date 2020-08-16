O görüntülerle ilgili yeni açıklama: ‘Yanlış alet kullanıldı’

İstanbul’un en önemli simgelerinden Galata Kulesi’nin restorasyonunda hilti kullanıldığına dair görüntüler büyük tepki toplamıştı. Galata Kulesi’nde açıklama yapan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkarırken kullandığı yöntem bizi de en az sizler kadar üzmüştür” dedi. Firmanın uyarıldığını belirten Ersoy, devamında da ekonomik ceza uygulanacağını söyledi. Galata Kulesi’nin restorasyonunu yapan E-S Yapı Şehircilik Mimarlık Restorasyon şirketinin genel müdürü Sevilay Tuncer ise çalışmanın 20 saniyelik bir görüntüye konu olmasından üzüntü duyduklarını belirterek, “Yanlış bir görüntü onu da söylüyorum. Arkadaşların seçtiği teknik yanlıştır ama işlem doğrudur” dedi.

‘ÖZGÜN DEĞİL SONRADAN EKLENTİ’

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi’nin Fatih Sultan Mehmet’in bir vakfiyesi olduğunu belirterek “Yapıyı sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturmak, güçlendirmek için çalışmaları başlattık. Onlarca eklentiyi temizlemeye başladık. Bunların hiçbirinin yapının özgün hali ile uzaktan yakından alakası yoktu” dedi.

‘TIRNAKLA SÖKMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, habere konu olan kısımda çimento olduğunu belirterek, “Ana duvardaki girişte çimento vardı. Çimentoyu tırnak ucuyla sökmek mümkün değil. Muhakkak bir alet kullanmak lazım. Belki arkadaşlar yanlış bir alet kullandılar. Onu biz kabul ediyoruz zaten” dedi. Restorasyon çalışmasını yapan firmanın genel müdürü Sevilay Tuncer, beton kırıcı ile yapılan çalışmada orijinal dokunun zarar görmediğini söyledi.