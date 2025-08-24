×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

O görüntüler tepki toplamıştı... Kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı: Kendini böyle savundu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Anne#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 16:17

Adana’da darbettiği kızı E.H.Y.’yi (10) sokakta bıçakla kovalayınca gözaltına alınan Ayşegül Y. (35) tutuklandı. E.H.Y.’nin, kendilerini 9 yıl önce terk eden babasının fotoğrafını tabletinin ekranına koyduğu, annesinin de bunu görünce tartıştıkları ortaya çıktı. Ayşegül Y.’nin ifadesinde, “Kızımı, eski sevgilimin akrabaları kaçıracak zannettim. Kızıma değil, onlara saldırdım” dediği belirtildi.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Evde fenalık geçiren Ayşegül Y., tartıştığı kızı E.H.Y.’ye mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı. Kaçarak, sokağa çıkan E.H.Y. çevredekilerden yardım istedi. Kızın yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı. Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, uzaklaştırmak istedi. Bu sırada Ayşegül Y., saçından yakaladığı E.H.Y.’yi çekip, motosikletten düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, motosikletle uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

O görüntüler tepki toplamıştı... Kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı: Kendini böyle savundu

9 YIL ÖNCE TERK ETMİŞ

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşegül Y.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ayşegül Y.’nin, 9 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı kızının babası Sabri B. tarafından terk edildiği öğrenildi. E.H.Y.’nin, tabletinin ekranına babasının fotoğrafını koyduğu, Ayşegül Y.’nin de fotoğrafı görünce tartıştıkları ortaya çıktı. Sorguya alınan Ayşegül Y., ifadesinde, “Kızım sokakta oynuyordu. Yanında yabancı kişileri görünce sokağa çıktım. Kızımı, eski sevgilimin akrabaları kaçıracak zannettim. Kızıma değil, onlara saldırdım” dedi.

O görüntüler tepki toplamıştı... Kızını bıçakla kovalayan anne tutuklandı: Kendini böyle savundu

'HANGİ ANNE ÇOCUĞUNA ZARAR VERİR?"

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Ayşegül Y., gazetecilere, "Hangi anne çocuğuna zarar verir” diye konuştu. Ayşegül Y., kontrolün ardından adliyeye sevk edildi.

 

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan olayın ardından koruma altına alınan çocuğun babasına teslim edildiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınHalit Yukayın cansız bedeni bulundu ROV cihazıyla tespit edildiHalit Yukay'ın cansız bedeni bulundu! ROV cihazıyla tespit edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Anne#Darp

BAKMADAN GEÇME!