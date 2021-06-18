O geline tahliye

27 Ocak 2021 gecesi Serdar Güneş kendisinden para isteyen Buket Güneş’le kavga etti. Serdar Güneş’in kapıyı çarpıp çıkmasının ardından Buket Güneş de evden gitmek istedi. Bu sırada kendisine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş ve kayınvalidesi Leyli Güneş’le de kavga etti. İkisinin de kendisini darp ettiğini öne süren Buket Güneş, meyve bıçağını alarak kayınpederinin göğsüne sapladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanarak cezaevine gönderilen Buket Güneş’e ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.





‘TACİZ DE ETTİ’

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Buket Güneş’in eşi Serdar Güneş, eşiyle toka parası yüzünden tartıştıklarını söyleyip, “Babam eşimi kızı gibi, Buket de onu babası gibi severdi” dedi.

Buket Güneş de “Annemin ölümünden sonra psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Kayınpederimin evindeyken üzerimde baskı hissediyordum. Kayınpederim beni taciz de ediyordu” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre gözetilerek Buket Güneş’in tahliyesine karar verdi.

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