O gece silahlar patlamış... Elif 7 gündür kayıp

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşıyla 27 Aralık’ta Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yapmaya gitti. 28 Aralık sabahı 112’yi arayan Enis G., gece kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. Ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Kumal’ı arama çalışmaları 430 kişiyle 7’nci gününde de sürüyor. Ancak şu ana kadar ne Elif’e ne de otomobiline ait bir iz bulunamadı.

‘BU AÇIKLANAMAZ BİR DURUM’

Erdek Kaymakamı Hasan Göç, “Didik didik bütün her yeri aradık. 3 kez İHA’mız geldi. Arkadaşlarımız en derin yerlere kadar indiler. Yine sonuç alınamadı. Helikopterimiz geldi, yine gelecek. 16 tane dronumuz ekiplerin elinde devamlı sahayı tarıyorlar. Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz, bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok. Emniyetimizin dalış ekibi yine 1-2 dalış yapacak. Son bir dalış yapacak, aklınızda kalmasın diye, kaç kez dalış yaptığı yeri tekrar kontrol edecek. Devlet olarak bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

DELİL OLMADIĞI İÇİN SERBESTLER

Elif Kumal’ın cep telefonundan, kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, erkek arkadaşı Enis G.’nin telefon konuşmaları, mesajları ve sanal medyasında yapılan incelemede de delil niteliği taşıyacak bir emareye rastlanmadığı belirtildi. Enis G. ve yanındaki Yavuz isimli arkadaşının, gözaltı süresi dolduğu ve Elif Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

‘O AKŞAM SİLAH SESLERİ DUYDUK’

Elif Kumal’ın kaybolduğu gece bölgede kamp yapan gençler yaşananları anlattı. Elif Kumal’ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2.5-3 kilometre mesafede 5 arkadaş kamp yaptıklarını belirten gençler, “Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk, yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Bize bir aracın kaybolduğunu ve buradan geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine oflayıp geri döndü. Ertesi gün böyle bir olayın yaşandığını öğrendik.”