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Fatma AKSU
Haber Giriş: 11.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O fotoğrafın hikâyesi

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O fotoğrafın hikâyesi
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Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının eski Meclis önünde çektirdiği meşhur fotoğrafın öyküsü, Dr. Tuna Yılmaz, Tayfun Gönüllü ve Burçak Evren’in yazdığı ‘Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi’ adlı kitapta yer aldı.

Fotoğrafı çeken kişi, Atatürk’ün ‘Sarı’ diye çağırdığı foto muhabiri Ali Rıza Tuncay’dı. Kitapta gözyaşları içindeki foto muhabirinin çektiği fotoğrafın hikâyesi şöyle anlatıldı:

“Cumhuriyet Bayramı sabahı Atatürk ve arkadaşlarının Meclis’ten çıkışları beklenirken, foto muhabirleri arasında çıkan bir itiş kakış sırasında Ali Rıza Tuncay açısını kaybetti. O önemli anı kaçıran Tuncay, bir kenara çekilmiş, sinirden ağlıyordu. Atatürk ne olduğunu öğrendikten sonra beraberindeki heyete, “Arkadaşlar, tekrar içeri girip, tekrar aynı şekilde dışarı çıkacağız” dedi... Sonuç işte bu fotoğraf oldu...”

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