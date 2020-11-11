O fotoğrafın hikâyesi

Fotoğrafı çeken kişi, Atatürk’ün ‘Sarı’ diye çağırdığı foto muhabiri Ali Rıza Tuncay’dı. Kitapta gözyaşları içindeki foto muhabirinin çektiği fotoğrafın hikâyesi şöyle anlatıldı:

“Cumhuriyet Bayramı sabahı Atatürk ve arkadaşlarının Meclis’ten çıkışları beklenirken, foto muhabirleri arasında çıkan bir itiş kakış sırasında Ali Rıza Tuncay açısını kaybetti. O önemli anı kaçıran Tuncay, bir kenara çekilmiş, sinirden ağlıyordu. Atatürk ne olduğunu öğrendikten sonra beraberindeki heyete, “Arkadaşlar, tekrar içeri girip, tekrar aynı şekilde dışarı çıkacağız” dedi... Sonuç işte bu fotoğraf oldu...”