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O fotoğrafa soruşturma

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#Selin Ciğerci#Taşıyıcı Anne#Selin Ciğerci Soruşturma
O fotoğrafa soruşturma
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:00

Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin, taşıyıcı anneyle sahip olduklarını söylediği kızı S.S.Ç. ile boşandığı eşi Gökhan Çıra’nın yatakta oldukları bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşması kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu.

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Tepkilerin büyümesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ciğerci’nin Türkiye’de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu. Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 doğumlu S.S.Ç. isimli çocuğun istismar edildiği iddialarına yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle “Aile yükümlülüğünün ihmali” suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan paylaşımlar nedeniyle küçük çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimin olumsuz yönde etkileneceği gerekçesiyle çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı inceleme süreci başlatıldı. Başsavcılık çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti.

Öte yandan Hürriyet, Gökhan Çıra ile S.S.Ç’nin DNA raporuna ulaştı. İstanbul Genetik Grubu’na ait 3 Şubat 2023 tarihli rapora göre 2022
doğumlu S.S.Ç.’nin biyolojik babasının Gökhan Çıra olduğu bildirildi.  

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#Selin Ciğerci#Taşıyıcı Anne#Selin Ciğerci Soruşturma

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