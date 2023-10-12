O fotoğrafa jet ceza

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Safa Yasin Özbakır sosyal medyadan camide çektiği içki şişesi fotoğrafını paylaşmış ve kendisini kimsenin bulamayacağını söylemişti. İstanbul polisi, Safa Yasin Özbakır’ı paylaşımın hemen ardından 17 Ekim günü bularak gözaltına almıştı. Tutuklanan Özbakır hakkında dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşma Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Özbakır, “Normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma söz veriyorum” dedi. Özbakır, 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edildi.