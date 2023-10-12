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O fotoğrafa jet ceza

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#Cami#Asliye Ceza Mahkemesi
O fotoğrafa jet ceza
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 07:00

Safa Yasin Özbakır, camide çektiği içki şişesi fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.

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Safa Yasin Özbakır sosyal medyadan camide çektiği içki şişesi fotoğrafını paylaşmış ve kendisini kimsenin bulamayacağını söylemişti. İstanbul polisi, Safa Yasin Özbakır’ı paylaşımın hemen ardından 17 Ekim günü bularak gözaltına almıştı. Tutuklanan Özbakır hakkında dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşma Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Özbakır, “Normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma söz veriyorum” dedi. Özbakır, 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edildi. 

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#Sosyal Medya#Cami#Asliye Ceza Mahkemesi

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