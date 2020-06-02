O fotoğrafa açıklama: ‘İnce arama yapılıyordu’

Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Şüpheli ağzından çıkardığı jiletle görevlilere saldırmış, ince üst araması yaparken kıyafetleri çıkarılmıştır. İç çamaşırının bel bölümünde bir jilet daha bulunmuştur” dedi. İsmail Çataklı yazılı açıklamasında özetle şunları söyledi: “Hafta sonu şehit düşen polis ve askerlere başsağlığı dilemeyenlerin garip bir şekilde polis katiliyle ilgili ortaya attıkları tartışmaları şiddetle reddediyoruz. Türkiye insan haklarının korunması ve işkencenin önlenmesine yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde idari ve yargısal reformları hayata geçirdi ve işkenceye sıfır tolerans gösterdi. Son olarak da 2017 ve 2019 yılı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Raporları’nda iddia edilenin aksine Türkiye’de işkence bulunmadığı raporlandı.” Diyarbakır Valiliği de ince arama sırasında çekilen fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.