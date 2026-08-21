O fiÅŸeÄŸin sahipleri bulundu

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Ä°STANBUL BeyoÄŸluâ€™nda 15 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼, KasÄ±mpaÅŸa-Trabzonspor maÃ§Ä± oynandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada stadyumun yakÄ±nlarÄ±ndan havai fiÅŸek ateÅŸlendi. Havai fiÅŸek, 5 katlÄ± apartmanÄ±n 4â€™Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki boÅŸ dairenin camÄ±ndan iÃ§eri dÃ¼ÅŸerek yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu. Evde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, sergi aÃ§maya hazÄ±rlanan ressam Murat Melih Ã–zenâ€™in yÄ±llardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ± tablolar da yandÄ±. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda evde kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, olayda Ã¶len, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Olay sÄ±rasÄ±nda MuÄŸla Dalamanâ€™da bulunan ev sahibi Murat Melih Ã–zen, telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ polis ekiplerine dairede kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenine iliÅŸkin inceleme yapan itfaiye, dairenin kÄ±rÄ±lan penceresinin iÃ§ kÄ±smÄ±nda havai fiÅŸeÄŸe ait bir parÃ§a buldu.

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SUÃ‡ DOSYALARI KABARIK

Muhammet Ã‡. (32) ve Sinan Ã‡. (32) SarÄ±yerâ€™de, Furkan Ã‡. (23) GaziosmanpaÅŸaâ€™da, Murat Mert A. (23) ise Esenyurtâ€™ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden Muhammet Ã‡.â€™nin 'uyuÅŸturucu madde kullanmak' ve 'aÃ§Ä±ktan hÄ±rsÄ±zlÄ±k' suÃ§larÄ±ndan 4; Furkan Ã‡.â€™nin 'uyuÅŸturucu madde kullanmak' suÃ§undan; Murat Mert A.â€™nÄ±n ise aynÄ± suÃ§tan poliste 2 kaydÄ± olduÄŸu; Sinan Ã‡.â€™nin â€˜uyuÅŸturucu madde kullanmakâ€™, â€˜kasten yaralamaâ€™, â€˜sporda ÅŸiddet ve dÃ¼zensizliÄŸin Ã¶nlenmesine iliÅŸkin kanuna muhalefetâ€™ ve â€˜aÃ§Ä±ktan hÄ±rsÄ±zlÄ±kâ€™ suÃ§larÄ±ndan poliste 8 kaydÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

HaklarÄ±nda 'mala zarar verme' ve 'genel gÃ¼venliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±' suÃ§larÄ±ndan iÅŸlem baÅŸlatÄ±lan 4 ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheliler Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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