O falezlerde ne yaşandı

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Antalya Muratpaşa’da önceki gün 20.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan 16 yaşındaki Y.Z., falezlerden düştüğünü belirterek yardım istedi. Falezlere gelen deniz polisi, düştüğü yeri belirlediği genç kızı bulup bota aldı. Y.Z., daha sonra Yat Limanı’na getirildi. Vücudunda kırıklar olan Y.Z., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan, önceki gün 21.00 sıralarında, baba Aydın Karabulut’u arayan 18 yaşındaki Hüseyin Boran Karabulut’un arkadaşı Efe Ç., “Hüseyin’den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş” dedi. Bu görüşme sonrası Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polise durumu bildirip çocuklarını aramak üzere falezlere gitti. Hüseyin Boran’ı defalarca telefondan arayan babası, falezlerden inerek oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

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5 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Aydın Karabulut’un oğlunun falezlerden düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine dün sabah erken saatlerde Y.Z.’nin yaralı bulunduğu bölgeye giden deniz polisi, çevrede arama çalışması yaptı. Polis, Y.Z.’nin düştüğü yerden 5 metre uzaklıkta, mağara gibi bir oluşumun içerisinde Hüseyin Boran Karabulut’un cansız bedenine ulaştı. Hüseyin Boran Karabulut’un cesedi bota alınarak Yat Limanı’na getirildi. Polisin incelemesinin ardından Hüseyin Boran Karabulut’un cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yat Limanı’na gelen Efe Ç. ifadesinde “Sabah 4’e kadar bulunduğu yerde aradık. Hüseyin’in, Y.Z.’yi buldukları yerde olduğunu polisten öğrendim. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu” dedi.

‘KURTARILDIKTAN SONRA OĞLUMDAN BAHSETMEMİŞ’

Aydın Karabulut ise “Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak’ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Y.Z. ile buraya geldiğini öğrendim. Sonra gelip aradık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Sevgili olup olmadıklarını arkadaşlarına da sordum, sadece arkadaş olduklarını söylediler. 1 aydır biriyle görüşüyor, ama kim olduğunu bilmiyorum. Y.Z. kurtarıldığı zaman oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum” diye konuştu.