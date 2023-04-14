O falakaya 2 yıl hapis

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Kayseri Melikgazi’de kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.’nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edilmişti. Erkan T.’nin, falakaya yatırdığı kadınlardan ‘güzel’ dediklerine 500 TL, ‘çirkin’ dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürülmüştü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına almıştı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları göndermişti. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Erkan T., ‘müstehcenlik’ suçundan ‘iyi hal’ indirimi de uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı, ‘eşe karşı eziyet’ suçundan açılan kamu davası suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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‘AMACIMIZ FANTEZİ YAPMAKTI’

Eşinden şikâyetçi olmadığını söyleyen H.K. “Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim. Fakat daha sonra kendi rızam ile bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız FANTEZİ yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Acı çeksem söylerdim. Benim yanımda herhangi başka bir kadına, eşim benzer bir uygulama yapmadı. Yayınlayıp para kazanmaktan bahsetmedi. Şikâyetçi değilim” demişti.