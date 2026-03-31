O evde ne yaşandı... Eşi dahil 9 kişiye gözaltı

Haberin Devamı

İhbar üzerine Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ndeki eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, evli ve 3 çocuk annesi Vahda Al Şevvah’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Şevvah’ın göğsünden tabancayla tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Şevvah’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vahda Al Şevvah’ın eşi Halil E.’nin da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ise kadının yakınları tarafından yapılan yer göstermesinde bulundu. Ölen kadının yakınları ifadelerinde, Vahda Al Şevvah'ın intihar ettiğini, korktukları için tabancayı sakladıklarını ileri sürdü. Şüphelilerin işlemleri sürerken, Vahda Al Şevvah'ın cenazesi dün öğlen saatlerinde Adli Tıp Kurumu’ndan alınıp defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.