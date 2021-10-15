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O emniyet müdürü ile ilgili açıklama: Karalama kampanyası yürütülüyor

#Volkan Er#EMŞAV#Polis Memuru
O emniyet müdürü ile ilgili açıklama: Karalama kampanyası yürütülüyor

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er’in, polis memuru M.A.’ya şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) açıklamada bulundu. Emniyet Müdürü Er ile ilgili açılan soruşturmanın daha önce takipsizlikle sonuçlandığı hatırlatılan açıklamada, “Emniyet Müdürü Er, hem şehit oğlu hem de 15 Temmuz Gazisi’dir. Bu bir karalama kampanyasıdır. Bu hedef göstermektir ve asla kabul edilmeyecek bir durumdur” dendi.

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EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz imzalı açıklamada “15 Temmuz Gazisi ve Şehit Oğlu Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er hakkında bazı basın yayın kurumlarında yalan yanlış haberler çıkması üzerine böyle bir açıklama yapma ihtiyacı olmuştur” denildi. Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

“Olayın aslı 15 Temmuz Gazisi ve şehit oğlu Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er denetleme görevi yaptığı esnada görevde uyuyan polis memuru M.A.’yı uyarmış buna karşın M.A. ‘Beni ikaz etmenize gerek yok hakkımda rapor tutun’ şeklinde karşılık vermiştir. Emniyet Müdürü Er, nöbeti başında uyumaktan M.A. hakkında rapor düzenlemek zorunda kalmış. Düzenlenen rapora istinaden M.A. hakkında idari soruşturma açılmasıyla Gaziantep iline tayini çıkmıştır. M.A. bu olaydan yaklaşık iki ay gibi bir süre sonra Emniyet Müdürü Er’in kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayette bulunmuş, savcılıkça yapılan soruşturma neticesinde M.A.'nın şikayet konusu iddialarının asılsız olduğu anlaşılınca takipsizlik kararı verilmiştir.

15 TEMMUZ GAZİSİ

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Emniyet Müdürü Er, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yaparken 1992 yılında PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan ilk Özel Harekat şehidi Emniyet Müdürü Ali Er’in oğlu ve babasının yolundan yürüyen üç oğlundan birisidir. Şuan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Er, hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde mücadele ederken darbeci hainlerin kurşunlarıyla gazi olmuştur. Kendisinin hedefe konulması hem suç hem de büyük haksızlıktır.

POLİS MEMURUNUN 11 AYRI SORUŞTURMASI VAR

Emniyet müdürü Er hakkında ithamlarda bulunan polis memuru M.A.’nın daha önce de hakkında 11 ayrı soruşturma açıldığı ortadadır. Polis memuru M.A.’nın karıştığı ve hakkında soruşturma açılmasına neden olan olaylardan bazıları şu şekildedir: Orduevinde kız arkadaşını dövmek, olay yerine gelen polis ekibine saldırmak, görevini kötüye kullanmak, görevine gitmemek, 2021 Haziran ayında Isparta’da eski kız arkadaşı M.P.’yi darp edip, dolandırmak. Yağma ve gasp, nitelikli dolandırıcılık. Amirini darp etmekten meslekten ihraç edilmesi.

KARALAMA KAMPANYASI

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Bütün bu olaylar ışığında hakkında yeniden soruşturma başlatılan polis memuru M.A. belli ki ajitasyon yaparak kendisi hakkında açılan davadan kurtulmak istiyor. Bunları da yaparken bazı medya kuruluşlarını kullanarak 15 Temmuz Gazisi ve şehit oğlu Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er’i karalayarak çamur atmaktadır. Bu bir karalama kampanyasıdır. Bu hedef göstermektir ve asla kabul edilmeyecek bir durumdur.”

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#Volkan Er#EMŞAV#Polis Memuru

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