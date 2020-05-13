O emniyet mensuplarına görevden el çektirildi

Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., nisan ayında Gölbaşı ilçesinde çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti. Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki hesabından canlı yayına geçti. Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları yayını kaydederek durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı. Görüntüleri izleyen Yılmaz’ın tepki gösterdiği öğrenildi.

VALİLİKTEN ‘ÂLEM’ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, “Bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır” denildi.