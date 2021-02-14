O ekiplere ceza kesmeyin

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, İçişleri Bakanlığı’na yazılı olarak başvurarak, filyasyon ekiplerinde görevlendirilen sağlık çalışanlarına, trafik ihlallerinden dolayı kesilen para cezalarının işleme konulmamasını talep etti. İçişleri Bakanlığı’na 10 Şubat’ta gönderilen yazıda özetle şöyle dendi:

“Filyasyon ekipleri salgınla mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında olup, gece gündüz sürekli sahada görev yapıyor. Bunu yaparken, kamu araçlarını kullanıyor. Ancak bu ekiplere, görevlerini ifa ederken trafik ihlallerinden dolayı para cezası kesiliyor. Sağlık çalışanları, görevleri gereği zamanla yarışıyor. Sağlık çalışanlarına para cezası kesilmesi ve para cezasının kendilerinden talep edilmesi, moral ve motivasyonlarını düşürmektedir. Bu itibarla, filyasyon ekiplerinde görevlendirilen sağlık çalışanlarına, trafik ihlallerinden dolayı kesilen para cezalarının işleme alınmaması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.”