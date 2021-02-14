MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriO ekiplere ceza kesmeyin
GeriGündem O ekiplere ceza kesmeyin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

O ekiplere ceza kesmeyin

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
O ekiplere ceza kesmeyin
Abone Olgoogle-news

Salgın döneminde kar kış demeden hayatları pahasına görev yapan filyasyon ekiplerine trafik ihlallerinden dolayı ceza uygulanmaması istendi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, İçişleri Bakanlığı’na yazılı olarak başvurarak, filyasyon ekiplerinde görevlendirilen sağlık çalışanlarına, trafik ihlallerinden dolayı kesilen para cezalarının işleme konulmamasını talep etti. İçişleri Bakanlığı’na 10 Şubat’ta gönderilen yazıda özetle şöyle dendi:

“Filyasyon ekipleri salgınla mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında olup, gece gündüz sürekli sahada görev yapıyor. Bunu yaparken, kamu araçlarını kullanıyor. Ancak bu ekiplere, görevlerini ifa ederken trafik ihlallerinden dolayı para cezası kesiliyor. Sağlık çalışanları, görevleri gereği zamanla yarışıyor. Sağlık çalışanlarına para cezası kesilmesi ve para cezasının kendilerinden talep edilmesi, moral ve motivasyonlarını düşürmektedir. Bu itibarla, filyasyon ekiplerinde görevlendirilen sağlık çalışanlarına, trafik ihlallerinden dolayı kesilen para cezalarının işleme alınmaması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

O ekiplere ceza kesmeyin

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle