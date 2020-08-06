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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza

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O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde maske takılmayıp sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekilen ve havaya ateş açılan düğünde aralarında damadın da olduğu 5 kişiye toplam 6 bin 86 TL para cezası verildi.

Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi’nde 2 gün önce yapılan bir düğünde, davetliler maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekti. Düğünde bazı davetliler de tabancalarla havaya ateş açtı. Ayrıca çocukların ellerine tabanca verdi. Cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Büyük tepki çeken görüntüleri mercek altına alan Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, damat Oğuzhan C. (24) ile kurusıkı tabancayla havaya ateş eden Osman H.'nin de (27) aralarında olduğu 5 kişiye, toplam 6 bin 86 TL para cezası kesti. Kurusıkı tabancaya el konuldu.

O düğündeki 5 kişiye 6 bin lira ceza

 

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