O doktora 2.5 yıl ceza

2000 yılında Süleymancılar olarak bilinen cemaatin liderliğine geçen Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki şüpheli ölümüne ilişkin hakkında ‘yalan tanıklık’ suçundan dava açılan tutuklu doktor Nurettin Demirkol (66) savunma yaptı.
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Demirkol savunmasında verdiği ifadenin yanlış geçtiğini, polisi kendisinin aradığını, şüpheli ölüm demediğini ani ve beklenmedik bir ölüm dediğini, olayın üzerinden 10 yıl geçtiği için detayları tam hatırlamadığını belirtti.