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O doktora 2.5 yıl ceza

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#Arif Ahmet Denizolgun#Nurettin Demirkol#Doktor
O doktora 2.5 yıl ceza
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00

2000 yılında Süleymancılar olarak bilinen cemaatin liderliğine geçen Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki şüpheli ölümüne ilişkin hakkında ‘yalan tanıklık’ suçundan dava açılan tutuklu doktor Nurettin Demirkol (66) savunma yaptı.

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Demirkol savunmasında verdiği ifadenin yanlış geçtiğini, polisi kendisinin aradığını, şüpheli ölüm demediğini ani ve beklenmedik bir ölüm dediğini, olayın üzerinden 10 yıl geçtiği için detayları tam hatırlamadığını belirtti.

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CEZASI ERTELENDİ, TAHLİYE OLDU

Mahkeme Demirkol’a 2.5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın yaşından dolayı cezasının ertelenmesine ve tahliyesine karar verdi.

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#Arif Ahmet Denizolgun#Nurettin Demirkol#Doktor

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