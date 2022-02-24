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O doktor yaşadığı dehşeti anlattı: Beni alıp masaya, duvara vurdu, üzerime oturdu

#Ebru Ergin Bakar#Doktor#Saldırı
O doktor yaşadığı dehşeti anlattı: Beni alıp masaya, duvara vurdu, üzerime oturdu

Başkentte raporsuz ilaç yazmadığı için hastası tarafından ölesiye dövülen ve çalıştığı hastanede tedaviye alınan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, “Bana sistematik bir şekilde 5 dakika boyunca saldırdı. Masaya, duvara vurdu beni. Üzerime oturdu, nefes alamadım” dedi. Saldırgan tutuklandı.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne önceki gün sabah saatlerinde gelen Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar’dan kendisine farklı bir ilaç yazmasını istedi. Ancak Dr. Bakar, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çok sinirlenen hasta Feray Y., doktoru darp etti. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Dr. Ebru Ergin Bakar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle ‘Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim’ olayı değil bu. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı. Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi.

NEFES ALAMADIM, ÖLÜYORDUM

Hastaya gerekli açıklamaları yaptım, bana ‘Psikiyatri raporum var’ dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. Sonra güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darp etti. Masaya, duvara, her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Ölüyordum zaten. Kadını üzerimden kaldırdılar. Yüzümün, karnımın üzerine ayrı ayrı oturup durdu. Güvenlikleri çağırdıktan sonra da beni tehdit etti.”

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Gözaltına alınan Feray Y., tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Feray Y., 3359 sayılı kanunun 12’nci maddesi gereğince görevi başındaki doktoru kasten yaralama suçuyla tutuklandı.

DOKTORU SUÇLADI

Tutuklanan Feray Y. ise ifadesinde doktoru suçlayıp şu iddialarda bulundu:

“Sistemden raporumu göremediğini söyledi. Sağlık ocağında bile bu rapor görünürken kendisinin neden göremediğini sordum. Çünkü ben sürekli bu ilaçları kullanır, sürekli yazdırırım. Bu zamana kadar hiç böyle bir problem yaşamadım. Doktor bana art niyetli olarak davrandı, ben yine sakinliğimi koruyarak ‘peki’ dedim. Dışarıda bekleyen eşimin yanına giderek doktorun rapor istediğini, herhangi bir eczaneden çıkartabileceğini söyledim. Eşim eczaneye gitti, ben kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masasının üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerine tutarak tırnakları ile çizdi. Beni kendisine doğru çekip suratımı çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri dengesini kaybedip sandalyesi ile birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlikçi beni dışarı çıkardı. Bana sanki onlar değil de ben saldırmışım, suçlu olan benmişim gibi davranıp bağırmaya başladılar. Doktordan şikâyetçiyim.”

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BAKAN KOCA: YERİ HAPİSTİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insanlık dışı olarak nitelediği şiddet sonrası “Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir” dedi. Tutuklama kararı sonrası ise Koca, “Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

HEKİM-SEN: CEZASINI EKSİKSİZ ÇEKMELİ

Saldırı sonrası Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası’ndan (HEKİM-SEN) şu açıklama yapıldı: “Şu an müşahede altında olan doktor hanım ile görüşülmüş olup her türlü desteğin HEKİM-SEN ailesi tarafından verileceği bildirilmiştir. Şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında olacağımızı, hiçbir makam ve kişiden çekinmediğimizi, saldırganların cezalarını eksiksiz çekmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı duyuruyoruz.”

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#Ebru Ergin Bakar#Doktor#Saldırı

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