O densiz tutuklandı

İstanbul’da A.Ş.’nin kız çocuklarına nasıl tecavüz ettiğini anlattığı skandal videosu, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Youtube kanalında paylaştığı videolarda Mustafa Kemal Atatürk’e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan’a yönelik ağır hakaretler sarf eden, Türk bayrağını yırtan A.Ş.’nin ifadeleri, duyanların kanını dondurdu.









SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada infial yaratan sözlerin ardından binlerce paylaşım yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, görüntülerdeki 17 yaşındaki A.Ş.’yi dün gözaltına aldı. A.Ş. ‘Atatürk aleyhine işlenen suçlar’ başlıklı ‘5816 Sayılı Kanuna muhalefet’, Türk Ceza Kanunu kapsamında ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘çocuğun cinsel istismarı’ndan adliyeye çıkarıldı. Akıl sağlığının tespiti için önce hastaneye sevk edilen A.Ş. tutuklandı. İlk ifadesinde “Sosyal medya fenomeni olmak için yaptım” dedi.

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