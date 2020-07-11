O darbeci asker bakın kimin yeğeni çıktı!

25. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına'nın kaleme aldığı 'Alçalmadan Yükselenler' kitabında Hava Orgeneral Nahit ÖZGÜR ile yaptığı röportajda Özgür, iki kez darbe girişiminde bulunan ve başarısız olan Talat Aydemir'in Kurtuluş Savaşı'nda Kuva-yi Milliye birliklerinde komutanlık yapmış Kuvâ-yi Seyyâre'nin kurucusu ve lideri olan sonrasında TBMM karşı isyan girişiminde bulunup ayaklanan Çerkez Ethem'in yeğeni olduğunu söylüyor.



Dönemin Hava Orgenaral'i Nahit Özgür, Talat Aydemir ile görüştükten sonra Necdet Öz ile yola koyulduklarını söyleyerek o günü şöyle anlatıyor: "Necdet Öz çıktı dedik ki, ben albayımı götüreyim. Çıktık, hemen Harp Okulunun önünde buick arabası. Necdet buyurun dedi, Necdet'in yanına oturdum, o da direksiyona geçti. İki tane silahlı Harbiyeli de arka tarafa girdiler. Biz oradan, Yokuştan aşağı indik ama yer yer yine böyle çifte nöbetçilerden geçerekten geldik bizim Hava Kuvvetleri Karargahına, eski karargaha tabii... Necdet dedi ki ben arabayı park edeyim, geleyim. Ben ön kapıdan girdim, o da biraz sonra geldi. Yukarıya çıktık merdivenlerden, ben doğru İrfan Paşa'nın odasına girdim, anlattım olanları... Zor teskin ettim.



Bir müddet sonra, Aydemir de orayı terk etmiş, kaçmış, yolda yakalandılar galiba, o iş bitti. Yani başarılı olamadılar ama o işi suçlularını yakaladılar, hapse attılar. Divanı harp kuruldu, askeri mahkeme, bizi de şahit çağırdılar oraya. Şahitlik de yaptım. Tabii o neydi çocuğun adı? Unuttum. Yüzbaşının yaptıklarını aynen anlattım. Talat Aydemir'le olan karşılaşmanızı aynen anlattım mahkemede. Sonra o ikisine idam cezası çıktı ve idam edildiler. Sonradan öğrendim ki, bu Aydemir, Çerkez Ethem'in yeğeniymiş, akrabasıymış ve İsmet Paşa'ya kızgınlığı var. İsmet Paşa, Çerkez Ethem'in mağlup etti, kaçırdı ya. İsmet Paşa Başbakan o zaman"