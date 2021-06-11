O dansa beraat

Şili’de kadınların 2019 yılında tacizler ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yaptıkları Las Tesis (tezler) dansı kısa sürede tüm dünyada sembol oldu. İstanbul Kadıköy’de 8 Aralık 2019 günü kadın cinayetlerini protesto etmek için toplanan kadınlar da Las Tesis dansı yaparak şarkısını söyledi. Şarkıdaki sözlerin suç içerdiğini ileri süren polis ekipleri kadınlardan dağılmalarını istedi. Kadınlar dağılmayınca da 6’sı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadınlar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı ancak haklarında 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SUÇ TİPİNE UYMUYOR

İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davaya yargılanan kadınlar ile avukatları katıldı. Hâkim, kadınlar hakkında polisin uyarısına rağmen dağılmamaktan dava açıldığını ancak yapılan eylemin bu suç tipine uymadığını belirtip topluca beraatlarına karar verdi.

MECLİS’E DE TAŞINMIŞTI

Las Tesis protestosu, 6 kadının gözaltına alınmalarını protesto eden CHP’li kadın milletvekilleri tarafından Meclis sıralarına da taşınmıştı. Kadın vekiller 15 Aralık 2019’daki bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Las Tesis’le protesto etmişti.

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