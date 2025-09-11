O dairede ne oldu

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu’nda 6 Eylül Cumartesi 19.30 sıralarında, Faslı Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşı A.A.’nın rezidanstaki dairesine gitti. Aboucheikh ve A.A. dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

BURSA’DA YAKALANDI

İhbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, Jawhara Aboucheikh’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, dairede kokain ele geçirildi. Ekipler, şüpheli A.A.’nın Bursa’ya gittiğini belirledi. Şüphelinin Yıldırım ilçesinde saklandığı evi tespit eden polis ekipleri, pazar günü adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.A., uyuşturucu madde kullandıklarını, daha sonra Jawhara Aboucheikh’in rahatsızlandığını, kendisinin de paniğe kapılıp daireden kaçtığını söyledi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.