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O da yakalandı

#Taciz#Gözaltı#Sınır Dışı
O da yakalandı

Kadınların görüntülerini gizlice çekerek TikTok hesaplarından paylaşan Pakistanlıların ardından bu kez de silahlı videosunu hesabından paylaşan Pakistanlı Salman Khan gözaltına alındı.

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Pakistanlı bir kişi, üzerine hücum yeleği giyerek dürbünlü silahla çektiği videoyu TikTok’tan paylaştı. Başka bir paylaşımında da İstanbul’un ulaşım haritasına yer verdi. Bu paylaşımlar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri paylaşımların ardından harekete geçti. Ekipler, paylaşımı yapan kişinin Pakistanlı Salman Khan olduğunu ve Pendik’te yaşadığını belirledi. Salman Khan, kaldığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Evde yapılan aramada paylaştığı videoda kullandığı av tüfeği ve hücum yeleği ile 26 kartuş ele geçti. Salman Khan hakkında 6136 SKM (Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet) suçundan adli işlem yapılarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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#Taciz#Gözaltı#Sınır Dışı

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